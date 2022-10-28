Что хорошего? – Личное мнение

На этой неделе стало известно, что кто-то из ушедших торговых сетей возвращается под другим названием.

Ушли. Сменили собственников. Пришли. А вот и мы, да.

Хорошо это или плохо?

Тут прямо ответить нельзя. С одной стороны, хорошо — привычные товары вновь появятся. Плохо то, наши граждане только после ухода привычных брендов смогли узнать, что, оказывается. на рынке давно есть ничуть не менее качественные и очень интересные товары.

И об этих товарах ещё не так широко известно. Хотя, и по качеству они выше, и по стоимости, возможно, даже ниже.

Вот только один пример — южнокорейские линзы ADRIA. Стоят не дороже ваших привычных линз, и, пожалуй, такие же удобные, такие же комфортные, такие же мягкие и безопасные, как самые современные линзы любых уже раскрученных у нас брендов.

Нужно отдать должное высоким технологиям в Южной Корее. В производстве линз корейцы применяют столь же передовое оборудование и высокие технологии, как и при создании электроники, косметики, фармацевтики. При этом, в электронике, косметике и фармацевтике — корейцы впереди планеты всей.

Вот и в линзах так же — там это очень ходовой товар. Говорят, в Корее линзы носит около 70% населения. Линзы, по сути, там необходимый атрибут жизни. А значит он производится массово, отличного качества и стоит очень разумных денег. Но у нас об этом не знают, так как годами всё покупали и покупали привычные марки.

Что особенного в корейских линзах ADRIA?

Во-первых, HD-качество зрения на базе американской запатентованной технологии High Definition Vision.

Картинка чёткая в любое время суток и при любом освещении, в том числе в сложных условиях — в сумерки, в дождь. Важно, что видимость по всей площади линзы одинаковая: по краям такая же чёткая, как по центру. Что очень важно и для водителей, и для всех, кто ходит по улицам в сумраке наших широт — в ADRIA фары машин и другие огоньки не расплываются и не загораживают обзор.

Если сравнивать картинку в линзах ADRIA с обычными привычными линзами, то разница будет приблизительно такой:

Во-вторых, двойное увлажнение и комфорт — линзы ADRIA не натирают, не вызывают сухости и покраснения глаз. Даже после 12 часов ношения и активного использования ноутбука/смартфона.

Наконец, в южнокорейских линзах есть УФ-фильтры, которые используют далеко не в каждой современной линзе. А у корейцев это есть! Это как с защитой кожи от солнца, только для глаз. Линзы ADRIA активно защищают глаза от ультрафиолетового излучения, а значит снижают риск катаракты и потери глубины цветового зрения.

ADRIA O2O2 — это супер-дышащие линзы на месяц. Пропускают к роговице почти 100% кислорода, а гиалуроновая кислота активно поддерживает увлажнённость. Глаза меньше устают, даже если целый день смотреть в монитор. Обеспечивается до 12 часов комфортного ношения.

Цена реально смешная: 590 рублей за 2 штуки в упаковке на месяц. То есть линзы на месяц стоят, как 2 чашки капучино!

Поэтому, текущих условиях, я бы рекомендовала присматриваться к брендам, которые не уходят и возвращаются (надолго ли?), а стабильно присутствуют на рынке.

Заказать ADRIA можно на OZON и Wildberries. Или на официальном сайте ADRIA.

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