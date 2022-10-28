Системы наведения американских ядерных ракет оказались написаны на Javascript

Американские военные пожаловались на проблемы, возникшие в ходе учебных запусков ракет Minuteman III в обновлённой версии 2021 года.

Оказалось, что система наведения оружия, способного нести ядерные боеголовки, была переписана на языке Javascript.

Как сообщает издание Axios, проблемы по всей видимости связаны с недостаточной мощностью микроконтроллеров, а также с ошибками в программном коде. Новую прошивку тестировали в эмуляторе на достаточно мощном для этой задачи MacBook Air, в то время как в реальных условиях JS-движок V8 с большим трудом запускается на старых 32-битных системах со 128 Мб оперативной памяти, устанавливающихся в Minuteman III.

Ранее система наведения была написана на C, однако в связи с обновлением штата разработчиков в компании Boeing, занимающейся созданием ракеты, было решено «выбросить старьё и написать код на нормальном языке». Сейчас эксперты анализируют программу и пытаются понять, что могло пойти не так.

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