 

Системы наведения американских ядерных ракет оказались написаны на Javascript

28.10.2022, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американские военные пожаловались на проблемы, возникшие в ходе учебных запусков ракет Minuteman III в обновлённой версии 2021 года.

Оказалось, что система наведения оружия, способного нести ядерные боеголовки, была переписана на языке Javascript.

Как сообщает издание Axios, проблемы по всей видимости связаны с недостаточной мощностью микроконтроллеров, а также с ошибками в программном коде. Новую прошивку тестировали в эмуляторе на достаточно мощном для этой задачи MacBook Air, в то время как в реальных условиях JS-движок V8 с большим трудом запускается на старых 32-битных системах со 128 Мб оперативной памяти, устанавливающихся в Minuteman III.

Ранее система наведения была написана на C, однако в связи с обновлением штата разработчиков в компании Boeing, занимающейся созданием ракеты, было решено «выбросить старьё и написать код на нормальном языке». Сейчас эксперты анализируют программу и пытаются понять, что могло пойти не так.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10.22 / Cильная рецессия грозит подорвать санкционное единство в Европе

05.02.22 / Мнение: Разбор заданий теста №26 (из 2-го курса)

30.06.20 / Даша Жукова и Ставрос Ниархос “испекли” торт на день рождения друга

30.07.22 / «Всё ради культурного разнообразия» – у белых британцев оказались наименьшие шансы попасть в престижный вуз

14.06.22 / Мнение: Невоенное использование

07.07.22 / Мнение: Несмотря на сбой!

12.07.20 / Военным лидерам США до сих пор «неясно», кто приказал “освободить” площадь Лафайет в Вашингтоне от протестующих

17.10.21 / Модный трюк, осенняя тенденция и просто способ сэкономить на нарядах: как сочетать летние платья с водолазками

25.10.22 / Анджелина Джоли навестила дочь в колледже для темнокожих девушек

19.02.22 / Ксения Собчак почтила память отца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика