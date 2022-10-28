 

Статистика преступлений: как воры проникают в квартиры

28.10.2022, 7:45, Разное
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К сожалению, в наше непростое время никто не может быть застрахован от преступлений. Нередко граждане становятся жертвами квартирных краж. Правоохранители, конечно, прикладывают огромные усилия, чтобы побороть преступность, однако раз за разом появляются новые злоумышленники.

В МВД даже привели статистику. Полицейские рассказали, каким образом воры чаще всего проникают в жилище. Зная эту информацию, можно постараться обезопасить себя и свое имущество. Пресс-конференция сотрудников столичного Главка прошла в минувшую среду, 26 октября, в редакции издания “Вечерняя Москва”.

Итак, по данным правоохранительных органов, чаще всего воры влезают в квартиры через окна и балконы на первом и втором этаже. Об этом сообщает телеканал “360”.

На втором месте по полярности у домушников – взлом замка входной двери квартиры или же подбор ключей. Однако зачастую жильцы сами помогают преступникам обчистить свои дома, конечно, по невнимательности. Третье место занимает проникновение через открытую дверь.

По данным портала “Вести Подмосковья”, в целом за пять лет количество краж в российской столице сократилось на 85%. Меж тем, в ГУ МВД рекомендуют гражданам обезопасить свои дома. Жители первых этажей могут поставить решетки на окна и провести в квартире сигнализацию.

Как уточняет ОСН, в 2022 году в общей структуре краж по Москве на проникновения в квартиры пришлось почти 42%, то есть порядка 44 тысяч случаев.


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