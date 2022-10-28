В Мавзолее лежит не Ленин?

Все мы знаем, что на Красной площади в Мавзолее лежит тело создателя первого в мире социалистического государства СССР – Владимира Ильича Ленина (Ульянова).

Это официальная и давно устоявшаяся версия, однако есть мнение независимых исследователей, что в Мавзолее лежит не Ульянов. А кто же тогда?..

Эксперт ЦНЭАТ Антон Николаевич Колмыков, профессионал с огромным стажем экспертной работы в МВД Российской Федерации (почти четверть века отдал этой работе), провел тщательную криминально-портретную экспертизу фотоснимков Ленина и пришел к удивительному заключению.

В альбоме фотографий В.И.Ульянова (Ленина) за 1927 год на снимке «Тело В.И.Ленина в Доме Союзов» изображен совсем другой человек, как его обозначил сам эксперт – Неизвестный. Это Неизвестный присутствует и на снимке «В.И.Ленин перед звукозаписывающим аппаратом в Кремле. Москва, 29 марта 1919 года» фотоальбома за 1961 год.

При этом Антон Николаевич оговаривается, что такой вывод сделан на основе сравнения вышеназванных снимков с фотографиями молодого В.И.Ульянова, 1870 года рождения, то есть если принять условие, что на более ранних фото изображен именно тот человек, который потом себя выдавал за Ленина.

Подмена будущего «вождя мирового пролетариата», утверждают исследователи данного феномена, вполне могла произойти, например, в Германии, где готовился переворот в России, именно переворот с целью ослабления великой державы, на что действительный Владимир Ульянов мог просто не пойти, как патриот своей родины, отказаться от такого предательства. И тогда его заменили…

Вполне возможно, что «картавость Ленина» была ничем иным, как иностранным акцентом. Однако для этого необходимо провести исследование экспертов-лингвистов и найти (наверняка уничтоженные в основном) документы, подтверждающие, что молодой Владимир Ульянов не имел дефектов речи.

Но если это так, кому россияне поклоняются, как богу, вот уже сто лет? Германскому «засланному казачку»?..