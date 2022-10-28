 

«Люди прибыли с другой планеты» – ученый выдвигает аргументы в пользу своей теории

28.10.2022, 7:30, Разное
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Многие ученые утверждают, что жизнь прибыла на Землю на метеоритах в виде микроорганизмов, которые затем эволюционировали.

Другие считают, что жизнь на Земле возникла в процессе ударов воды о скалы, в результате чего образовывались цепочки аминокислот, называемые пептидами. Существуют и другие, менее популярные теории.

Однако в книге американского эколога Эллиса Сильвера «Люди не с Земли» выдвигается гипотеза, что люди не эволюционировали вместе с другими формами жизни на Земле, а откуда-то прибыли десятки или сотни тысяч лет назад.

Исследователь выдвигает аргументы, основанные на физиологии человека.

Сильвер утверждает, что некоторые хронические заболевания, поражающие человечество (например, проблемы с суставами), могут быть признаком того, что мы эволюционировали в мире с меньшей степенью тяжести.

Ученый также указывает на другие уникальные человеческие черты, например, головы младенцев настолько велики, что у женщин трудно проходят роды.

«Ни у одного другого вида, обитающего на этой планете, нет такой проблемы», – говорит ученый. Сильвер также указывает на 223 «лишних» гена у людей, которых нет ни у одного другого вида, и на отсутствие ископаемого «недостающего звена», связывающего с возможным предком человека.

«Я думаю, что многие из наших проблем со здоровьем проистекают из простого факта, что наши внутренние часы организма эволюционировали, чтобы ощущать 25-часовой рабочий день, хотя земной день длится всего 24 часа», – пишет ученый.

Сильвер предполагает, что предшественники человека, такие как Homo Erectus, были скрещены с другими видами. Он также предполагает несколько возможных источников происхождения, в том числе ближайшую к Солнцу звездную систему Альфа Центавра.

«Человечество, предположительно, является наиболее высокоразвитым видом на планете, однако оно на удивление плохо приспособлено к окружающей среде Земли: ущерб от солнечного света, неприятие пищи естественного (сырого) происхождения, смехотворно высокие показатели хронических заболеваний, и многое другое.»

«Кроме того, у многих людей преобладает мнение, что они не принадлежат этому месту или чувствуют, что что-то «не так». Это говорит о том, что (по крайней мере, для меня) человечество, скорее всего, эволюционировало на другой планете и, возможно, было завезено сюда как высокоразвитый вид», – делится мнением Сильвер.

Большинство ученых сходится во мнении, что сама жизнь могла попасть на Землю на метеоритах или кометах. Затем эта примитивная форма жизни эволюционировала в течение миллионов лет и стала тем, кем мы сегодня являемся.

Однако Сильвер считает, что человечество развилось не из этого конкретного вида жизни, а эволюционировало в другом месте и примерно от 60 000 до 200 000 лет назад было перенесено на Землю, как полностью эволюционировавший Homo sapiens.


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