Мнение: И вот с такой оппозицией…

Во власти сверхценных идей

Не устаю поражаться, сколь странные люди могли бы числиться у меня в единомышленниках и даже в соратниках. Скажем, в ЖЖ есть некая группа (непонятно кого), кто против войны, против Путина и в общем высказывает довольно здравые мысли, без людоедства, а самое позитивное их качество – они старательно репостят у себя буквально каждый второй мой пост. Казалось бы – как таких не полюбить?

Всё б ничего, но этих милых людей, как я подозреваю, почти никто не читает – по уважительной причине: в своих постах они не ставят абзацев! То есть каждый их текст – это такой КИРПИЧ, при том, что их тексты обычно еще и длинные. Я когда это заметил, попробовал вежливо на это указать – мол, друзья, а вам не кажется, что у вас бы сильно прибавилось поклонников, если б вы абзацы ставили? (был у меня и шкурный интерес – переживал, что ссылки на мои тексты в такой плотной куче букв так никто и никогда не выроет).

Ну и что в ответ? Меня облили презрением – вы, мол, ничего не понимаете, ставить абзацы – это “воровать время”… у читателей! Так и сказали. Логику сумасшедшего понять невозможно – я лишь осознал, что они не ставят абзацы принципиально. При этом считая на полном серьезе, что занимаются ПРОСВЕЩЕНИЕМ!

Ну и вот как с такими?

И если б один такой… Вот тут в Телеге – вполне, в принципе, симпатичный канальчик – Политрук 2.0. Писучие, против Путина, против войны, с чувством юмора – чего еще надо, казалось бы?

Но и у этих та же проблема – работают натуральные сумасшедшие. Сразу не разберешь, во всем ведь нормальные, но как проявится – мамочки…

У этих бзик на двух вещах: на вакцинации (буквально уверены, что всех “аваксеров” надо убивать), и… на Трампе. Причем – это явно НАШИ люди, из России. не из Америки. Но на Трампе у них – болезненная фиксация и немыслимая клокочущая ненависть. Вот образчик:

“Если Маск купил Твиттер и попробует хотя бы намекнуть на тень тени тени возможности вернуть туда проклятую тварь Трампа, нужно по этому “хэдквотеру” шарахнуть “Сатаной” прямо сейчас”.

Уже неплохой накал, но дальше еще круче. Им там за этот вскрик стали предсказуемо ставить дизлайки – и вот какая последовала реакция:

“И вдогоночку, дизлайкарям: если вам нравится Трамп, или вы знаете о существовании Трампа и не ненавидите его люто и безоговорочно каждый день, то вам жить не надо. Трамп — это Гитлер в степени Путина, все его сторонники или соглашатели с ним — не люди, а фашистские животные, пакостящие своим дыханием планету и оскорбляющие высшие смыслы человеческого существования. Именно так, точно так, дословно, можно цитировать”.

Я нисколько не фанат Трампа, но слегка охреневаю – поскольку читаю канал полгода и осознал, что это всё нисколько не стёб и не прикол, а люди пишут абсолютно всерьез. Это реальная НЕНАВИСТЬ. Путина они просто не любят, а вот Трампа по-настоящему ненавидят. За что? Что он им сделал? А антиваксеры что сделали?

И это ведь не шутки, такой накал эмоций в отношении абстрактных персонажей, к которым человек не имеет никакого отношения в реальной жизни – признак серьезного психического отклонения под названием “сверхценная идея”. Это реальная угроза окружающим, вообще говоря.

Но вот вне зоны психоза – вполне нормальные, даже симпатичные ребята. Как те, что без абзацев.