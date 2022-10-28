Заболевшая раком американка подала в суд на производителей косметики для волос

Жительница штата Миссури подала судебные иски сразу против нескольких крупных косметических компаний. Она обвиняет их в том, что заболела раком под воздействием химических веществ, которые содержатся в средствах для выпрямления волос, передаёт ABC News.

У Дженни Митчелл из Миссури в возрасте 28 лет был диагностирован рак матки.

ДЖЕННИ МИТЧЕЛ, заболевшая раком: Я — первый голос из множества грядущих голосов. Мы выступим против этих компаний и скажем им: хватит!

Сейчас ей 32 года. И её адвокаты, включая Бенджамина Крампа, подали коллективный иск против косметического бренда L’Oreal и ещё четырёх компаний, утверждая, что рак матки у Митчелл был непосредственно вызван химическими веществами, содержащимися в средствах для выпрямления волос, которые продают эти бренды и которые она начала использовать ещё в детстве.

ДЖЕННИ МИТЧЕЛЛ: Я перенесла полную гистерэктомию. И это было тяжелее, чем раковый диагноз, потому что я никогда уже не смогу выносить собственных детей.

Национальные институты здравоохранения США буквально на прошлой неделе опубликовали исследование, в ходе которого было обнаружено, что средства для выпрямления волос удваивают риск развития рака матки у женщин, которые их используют.

Тем не менее рак у них всё ещё встречается довольно редко — по оценкам, он выявляется примерно у четырёх процентов женщин, которые часто используют эти средства. Было также обнаружено, что у темнокожих женщин это заболевание развивается быстрее, чем у представительниц других рас.

БЕНДЖАМИН КРАМП, судебный поверенный: Эта статистика всегда была на виду у всех, поэтому мы не приемлем преднамеренного игнорирования.

Однако исследование, опубликованное на прошлой неделе, имеет свои ограничения: исследователи не определили конкретный ингредиент, ответственный за повышение риска. Они также предупредили, что необходимы ещё дополнительные исследования, чтобы окончательно связать препараты для выпрямления волос с возникновением рака.

В качестве компенсации ущерба Митчелл требует более 75 тысяч долларов. Вовлечённые в это дело компании не стали сразу комментировать судебный иск.

Дата выхода в эфир 25 октября 2022 года.