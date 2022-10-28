Приобретаем буржуйки – Zaxid рассказал о подготовке Львова к жизни без газа, света и воды

Удары по энергосистеме Украины показали, что любой большой город может оказаться без тепла, воды, газа и связи. Портал zaxid.net рассказывает, как к отопительному сезону подготовился Львов и что украинцам стоит сделать уже сейчас, чтобы пережить эту зиму.



AP

Недавние отключения электроэнергии на Украине показали, что в любой момент большой город может оказаться без всего: тепла, воды, газа, связи. Как пишет zaxid.net, на сто процентов к такому быть готовым не получится, но однозначно стоит разработать план на случай любой чрезвычайной ситуации. Сделать это можно путём использования альтернативных методов отопления, а также проверки состояния имеющихся сетей. Портал рассказывает, как к отопительному сезону подготовился Львов и что стоит сделать жителям уже сейчас, чтобы максимально безболезненно пережить эту сложную зиму.

Как продолжает издание, в городе с целью экономии газа в котельных начали внедрять альтернативные методы подачи тепла. В прошлом году в одной из местных котельных установили тепловой насос, который работает на электричестве и позволяет уменьшить использование газа. А в августе 2022 года городской исполком принял решение, предусматривающее установление систем с несколькими альтернативными источниками тепла в новостройках.

«Система отопления охватывает разводку отопительной инженерии по квартирам и одновременно установку источника самого тепла, например котла или других приборов. Речь идёт о том, чтобы наши объекты были независимыми, более устойчивыми к возможным рискам. Необходимо, чтобы параллельно с тем отоплением, которое работает на газе, были предусмотрены другие возможные системы. Это, кроме основного, могут быть тепловые насосы, твердотопливные и другие способы обогрева или нагрева воды», — прокомментировал это решение главный архитектор Львова Антон Коломейцев.

Как рассказал порталу директор департамента жилищного хозяйства Александр Одинец, сейчас город продолжает активно работать над тем, чтобы установить и запустить в работу тепловые помпы во всех городских котельных. Это позволит экономить газ, которым сейчас обогреваются 99% жителей города.

«У нас есть несколько котельных, где мы начали работы, а одна из котельных заработает уже скоро. Использование теплового насоса позволяет нам экономить газ и потреблять в соотношении электроэнергия + газ значительно меньше ресурса. В итоге мы экономим и газ, и средства. Единственный минус этой технологии — нужна электроэнергия, впрочем, в случае необходимости, мы можем её обеспечить генераторами», — объясняет Одинец.

Генераторы во Львове закупили не только для котельных, но и для других коммунальных заведений, чтобы в критический момент город не остался парализованным. В то же время сейчас ведётся работа по переводу городских ТЭЦ на биотопливо.

«Этот процесс не мгновенный, но мы активно работаем над тем, чтобы определённую часть тепловых мощностей во Львове перевести на альтернативные виды топлива. Это будет значительная часть, которая сможет обеспечить критический минимум для функционирования города и жизнеобеспечения людей. Думаю, что в этом отопительном сезоне это у нас уже заработает», — говорит Александр Одинец.

В целом Львов, отмечает издание, полностью готов к отопительному сезону и имеет разработанный план действий на случай появления различных сценариев. Так, если в городе отключат электроэнергию на длительный период, то исчезнет газоснабжение. В таком случае будут разворачиваться пункты обогрева с металлическими печками-буржуйками. Количество таких пунктов в мэрии не называют, однако убеждают, что в случае чего жители не замерзнут. Приобщаются к этому процессу и предприятия, которые обеспечили часть школ печками-буржуйками.

«Пункты обогрева у нас имеются, также есть 14 школ, где предусмотрено печное отопление. Мы имеем административные здания, в которых есть котельные, которые в течение двух дней можно переоборудовать с газа на дрова. В школах есть спортзалы, которые также можно использовать как пункты обогрева. Сейчас наши коммунальные предприятия производят буржуйки, чтобы их можно было использовать. Мы также проводили совещания, где порекомендовали, чтобы управляющие компании закупали буржуйки», — рассказала заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

Также жители могут и самостоятельно подготовиться к отопительному сезону. В одном из львовских жилых комплексов на улице Жасминовой подготовку к суровой зиме начали заранее. Председатель управляющей компании Игорь Крук рассказал журналистам об укрытии в доме, где для жильцов создали пункт обогрева и все необходимые условия для жизни.

«Ещё в первые недели конфликта наша УК провела интернет во все подвалы, организовала помещение, которое можно использовать как укрытие. Сделали там проводку, освещение, розетки, заказали мебельные щиты и поддоны, чтобы сделать какую-то мебель или кровати, организовали шведский стол с кофе, чаем и печеньем. Ещё раньше мы поставили аккумуляторы аварийного питания на лифты, а впоследствии и на шлагбаумы», — рассказывает Игорь Крук.

В укрытии установили электроплиту, обогреватель, чайник, а на случай выключения света купили генератор и запас топлива. В случае чрезвычайной ситуации жители смогут спуститься в укрытие, приготовить там еду, согреться и зарядить свои гаджеты. Сейчас УК заказала дрова и планирует приобрести буржуйку. Её установят на улице под навесом, потому что внутри дома это сделать технически невозможно. Поэтому в случае полного блэкаута и отсутствия газа жители домов на улице Жасминовой смогут накормить свои семьи тёплым обедом и согреться.

Как заключает издание, в целом подготовка к отопительному сезону должна быть более основательная и серьёзная, чем это было раньше. Поскольку почти 99% жилого сектора Львова отапливается с помощью газа, то стоит подумать о том, как сэкономить этот ресурс и собственные сбережения. Чтобы минимизировать риски и сэкономить деньги на отопление, следует заказать техническое обслуживание газовых приборов и сетей. Эта услуга не занимает много времени, но может существенно сэкономить деньги и обезопасить жильё.