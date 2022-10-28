“Люблю”: жена сбежавшего внука Пугачевой нашла ему замену после подлой измены

Жена внука Аллы

Пугачевой Алена Краснова оказалась в центре пристального внимания. Как

известно, Никита Пресняков спешно уехал из России и сейчас находится в США. После

подлой измены родине со стороны сбежавшего внука Пугачевой, Алена наконец-то

нашла ему замену для выходов в свет.

Теперь девушка

проводит время в компании близких подруг. С одной из них она посетила съемки нового

сезона проекта “Ледниковый период”. Напомним, что в прошлом сезоне

Никита Пресняков и сам был участником проекта в паре с Натальей Забияко. В этом

же сезоне на лед вышла Наталья Подольская — жена Владимира Преснякова. И хоть

они с Аленой не кровные родственники, отношения между ними очень теплые.

“Люблю это

местечко”, — написала жена внука Аллы Пугачевой. Видимо, прошлый сезон

сильно запал в сердце Алены Красновой, и она с радостью вернулась на съемочную

площадку.

Свою позицию

относительно семьи Аллы Пугачевой Алена Краснова никогда не афишировала. Она не

комментировала ни отношение к самой артистке, ни к ее отъезду в Израиль. Кроме

этого, пока неясно, расстались ли Алена и Никита, или расстояния — это временное

явление.