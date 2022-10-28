 

“Люблю”: жена сбежавшего внука Пугачевой нашла ему замену после подлой измены

28.10.2022, 5:00, Разное
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Жена внука Аллы
Пугачевой Алена Краснова оказалась в центре пристального внимания. Как
известно, Никита Пресняков спешно уехал из России и сейчас находится в США. После
подлой измены родине со стороны сбежавшего внука Пугачевой, Алена наконец-то
нашла ему замену для выходов в свет.

Теперь девушка
проводит время в компании близких подруг. С одной из них она посетила съемки нового
сезона проекта “Ледниковый период”. Напомним, что в прошлом сезоне
Никита Пресняков и сам был участником проекта в паре с Натальей Забияко. В этом
же сезоне на лед вышла Наталья Подольская — жена Владимира Преснякова. И хоть
они с Аленой не кровные родственники, отношения между ними очень теплые.

“Люблю это
местечко”, — написала жена внука Аллы Пугачевой. Видимо, прошлый сезон
сильно запал в сердце Алены Красновой, и она с радостью вернулась на съемочную
площадку.

Свою позицию
относительно семьи Аллы Пугачевой Алена Краснова никогда не афишировала. Она не
комментировала ни отношение к самой артистке, ни к ее отъезду в Израиль. Кроме
этого, пока неясно, расстались ли Алена и Никита, или расстояния — это временное
явление.


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