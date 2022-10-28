 

В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа

28.10.2022, 5:00, Разное
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В Екатеринбурге неизвестные облили горючей смесью и подожгли бездомного, который спал в коллекторе возле на улице 8 Марта. Об этом сообщает URA.RU. Несчастного обнаружили жильцы близлежащего дома, они же и вызвали скорую помощь.

У пострадавшего диагностировали сильные ожоги верхней части тела, он несколько раз терял сознание, пока ему оказывали первую помощь, пишет “Царьград”. Отмечается, что бездомный мужчина никого не оскорблял и никому не мешал, поэтому причина столь жестокой расправы пока остается загадкой.

По данному вопросу проводится проверка. Как сообщает телеканал “360”, злоумышленников разыскивают.


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