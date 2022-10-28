В Китае готовятся к очередной волне коронавируса

Сотни тысяч людей находятся на карантине в Ухани, а власти Пекина пытаются отслеживать потенциальных заражённых из групп риска, чтобы предотвратить рост заболеваемости Covid-19, пишет CNA. Решение об ужесточении ковидных ограничений в ряде городов было принято в связи с наметившимся увеличением числа заражений в последние дни, подчёркивается в репортаже.

Миллионы людей в Китае готовятся к тому, что в некоторых городах серьёзно ужесточат ковидные ограничения после резкого скачка заболеваемости: число заражений превышает тысячу случаев третий день подряд. Власти Ухани обязали 800 тысяч жителей одного из районов города оставаться дома до воскресения. Такое решение было принято после того, как в городе регистрировали порядка 25 случаев заражений ежедневно в течение недели. Власти также запретили торговлю свининой в некоторых частях города, после выявления больного человека, связанного с местной цепочкой поставок (мяса. — ИноТВ). Столичный Пекин пока что избежал локдауна. Однако число заражений начало расти после национальных праздников — «Золотой недели», прошедшей в этом месяце. Власти призывают к более тщательному мониторингу и обследованию людей, входящих в группы риска, чтобы предотвратить рост заболеваемости.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Да, конечно, я обеспокоена. На меня это повлияло — я была на карантине дважды в этом году. Я, по сути, боюсь выйти из дома и поужинать с друзьями, потому что это может сказаться на моей работе. Такая сейчас ситуация.



МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Я чувствую, что мои переживания переросли в своего рода бесчувственность. Сейчас я пришла к принятию этого.

Дата выхода в эфир 27 октября 2022 года.