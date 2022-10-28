 

Активисты напали на «Девушку с жемчужной серёжкой»

28.10.2022, 4:55, Разное
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В музее Маурицхёйс в Гааге, Нидерланды, экоактивисты из организации «Just Stop Oil» провели очередную акцию, на этот раз у знаменитой картины «Девушка с жемчужной серёжкой», пишет Daily Mail. Полотно было защищено стеклом и не пострадало, а трое мужчин вскоре были арестованы полицией, подчёркивает издание.


AP

Трое экоактивистов движения Just Stop Oil были арестованы в музее Маурицхёйс в Гааге, Нидерланды, после того как напали на всемирно известную картину «Девушка с жемчужной серёжкой» кисти Иоганна Вермеера. На кадрах, появившихся в сети, видно, как один из протестующих приклеил голову к защитному стеклу картины, а его сообщник вылил на него банку нарезанных томатов, приклеив одну руку к стене. Третий вандал бросил в картину неизвестное вещество. Затем они сняли куртки, показав футболки с надписью «Just Stop Oil» («просто остановите нефть». — ИноТВ). Полотно не пострадало после акции протеста и вскоре вернётся в выставочный зал, пишет Daily Mail.

«Что вы чувствуете, когда видите, как что-то прекрасное и бесценное разрушается на ваших глазах? Вы чувствуете возмущение?…Где это чувство, когда вы видите, как на ваших глазах уничтожается планета?…Жители Глобального Юга не защищены, будущее наших детей не защищено» — реплики активистов цитирует издание.

По заявлению голландской полиции были арестованы трое бельгийских мужчин, они были допрошены и проходят судебно-медицинскую проверку. «Смысл ясен: если человечество немедленно не прекратит использование ископаемого топлива, оно вымрет. Они (активисты. — ИноТВ) никогда бы не осквернили произведение искусства, не покрытое защитным стеклом», — говорится в заявлении организации Just Stop Oil.

Инцидент стал очередным звеном в цепочке схожих нападений на экспонаты на выставках по всему миру. В начале этого месяца британские протестующие выплеснули банку супа на культовые «Подсолнухи» Ван Гога, а в музее Барберини в Потсдаме, Германия, активисты облили картину Клода Моне «Стога сена» картофельным пюре, и приклеили себя к полу. Ранее, акции были проведены в немецком Дрездене, у «Сикстинской Мадонны» Рафаэля, в лондонской Королевской академии художеств у копии полотна Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», у «Весны» Ботичелли во Флоренции, Италия, а также в Художественной галерее Манчестера, галерее Глазго и других местах, напоминает Daily Mail.

Любители искусства давно очарованы работой голландца Вермеера, на которой изображена молодая женщина с загадочным взглядом, в сине-жёлтом тюрбане и с тяжелой жемчужиной, свисающей с её уха. Картина стала источником вдохновения, в частности, для одноимённого романа Трейси Шевалье «Девушка с жемчужной серёжкой» (1999), по мотивам которого был снят фильм со Скарлетт Йоханссон и Колином Фёртом в главных ролях, номинированный на «Оскар».


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