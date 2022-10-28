 

Власти Херсонской области заявили, что вывозить жителей с левобережной части не надо

28.10.2022, 3:45, Новости дня
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Необходимости вывозить жителей левобережной части Херсонской области нет, вся инфраструктура функционирует, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

Губарева отметила, что на левобережной части Херсонской области все работает и функционирует, но количество пансионатов и гостиниц не так велико, поэтому людей перемещают в другие регионы России, передает РИА «Новости».

В области остались госслужащие, аппарат правительства и другие службы по обеспечению жизнедеятельности.

Ранее власти Херсонской области объявили о перемещении администрации региона.

До этого врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тыс. человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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