Власти Херсонской области заявили, что вывозить жителей с левобережной части не надо

Необходимости вывозить жителей левобережной части Херсонской области нет, вся инфраструктура функционирует, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

Губарева отметила, что на левобережной части Херсонской области все работает и функционирует, но количество пансионатов и гостиниц не так велико, поэтому людей перемещают в другие регионы России, передает РИА «Новости».

В области остались госслужащие, аппарат правительства и другие службы по обеспечению жизнедеятельности.

Ранее власти Херсонской области объявили о перемещении администрации региона.

До этого врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тыс. человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы России.

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