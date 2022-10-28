Власти Херсонской области заявили, что вывозить жителей с левобережной части не надо
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Необходимости вывозить жителей левобережной части Херсонской области нет, вся инфраструктура функционирует, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.
Губарева отметила, что на левобережной части Херсонской области все работает и функционирует, но количество пансионатов и гостиниц не так велико, поэтому людей перемещают в другие регионы России, передает РИА «Новости».
В области остались госслужащие, аппарат правительства и другие службы по обеспечению жизнедеятельности.
Ранее власти Херсонской области объявили о перемещении администрации региона.
До этого врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тыс. человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы России.
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