СNBC: Илон Маск стал руководителем Twitter
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Предприниматель Илон Маск возглавил компанию Twitter, прежнее руководство покинуло ее штаб-квартиру, сообщил телеканал СNBC.
Телеканал сообщает, что Маск стал главой компании Twitter , а бывшее руководство – гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся, передает ТАСС.
Ранее основатель Tesla Илон Маск объяснил покупку социальной сети Twitter желанием «помочь человечеству».
До этого в пятницу Илон Маск посетил штаб-квартиру компании Twitter в Калифорнии с раковиной в руках на фоне сообщений о планах миллиардера завершить покупку соцсети.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет