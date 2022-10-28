 

СNBC: Илон Маск стал руководителем Twitter

28.10.2022, 3:45, Новости дня
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Предприниматель Илон Маск возглавил компанию Twitter, прежнее руководство покинуло ее штаб-квартиру, сообщил телеканал СNBC.

Телеканал сообщает, что Маск стал главой компании Twitter , а бывшее руководство – гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся, передает ТАСС.

Ранее основатель Tesla Илон Маск объяснил покупку социальной сети Twitter желанием «помочь человечеству».

До этого в пятницу Илон Маск посетил штаб-квартиру компании Twitter в Калифорнии с раковиной в руках на фоне сообщений о планах миллиардера завершить покупку соцсети.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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