 

Шахту «Юбилейная» в Кузбассе эвакуировали из-за пожара под землей

28.10.2022, 3:45, Новости дня
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Более 100 шахтеров эвакуировали из шахты «Юбилейная» в Кемеровской области из-за пожара, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным спасателей, в шахте на момент пожара находились 118 человек, вышли на поверхность 108 шахтеров, десять осталось под землей для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, передает ТАСС.

Пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания устанавливаются.

Шахта «Юбилейная» работает в Новокузнецке, годовой объем добычи – до 2 млн тонн. Весной текущего года горные работы на предприятии приостанавливались по требованию Ростехнадзора на 90 дней из-за нарушений промышленной безопасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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