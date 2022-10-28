Шахту «Юбилейная» в Кузбассе эвакуировали из-за пожара под землей
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Более 100 шахтеров эвакуировали из шахты «Юбилейная» в Кемеровской области из-за пожара, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным спасателей, в шахте на момент пожара находились 118 человек, вышли на поверхность 108 шахтеров, десять осталось под землей для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, передает ТАСС.
Пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания устанавливаются.
Шахта «Юбилейная» работает в Новокузнецке, годовой объем добычи – до 2 млн тонн. Весной текущего года горные работы на предприятии приостанавливались по требованию Ростехнадзора на 90 дней из-за нарушений промышленной безопасности.
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