 

“Лучше не смотреть телефон мужа”: звезда “Голоса” о брачном договоре и разводе

28.10.2022, 3:39, Разное
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Браки артистов, как правило, скоротечны. Та же Алла Пугачева была замужем пять раз. Не отставала от нее и Лолита Милявская. А вот композитор Максим Дунаевский и вовсе имеет семь штампов в паспорте! Зато Анастасия Спиридонова пока держится. “Я не собираюсь разводиться в ближайшую жизнь”, – улыбается она.

Спиридоновой повезло в том плане, что муж у нее оказался неревнивый. И далекий от шоу-бизнеса. К тому же они четко разделяют личное и рабочее пространство. “В нашей семье не принято обсуждать мою работу, гастроли, цветы, поцелуи поклонников”, – пояснила звезда.

Вероятно, секрет таких прекрасных отношений – в полном доверии друг другу. Например, Спиридонова никогда в жизни не подсматривала в переписку мужа в телефоне. “Женщина никогда не должна это делать, – пояснила она отсутствие интереса к этому. – Лучше не смотреть!”

Недавно певица с мужем переехала в загородный дом. Но вот брачный договор они не заключали… “Я до сих пор сохраняю веру в классические, чистые и искренние отношения”, – пояснила Спиридонова.


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