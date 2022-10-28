Мнение: Стартап

Пока все с замиранием слушали мудрые буквы и слова от Путина на Валдае, жизнь текла своим чередом. И происходило разное. К примеру, очередная серия крайне жестких обвинений генерала Лапина в поражениях и прочих нехороших вещах во вверенном ему хозяйстве. Не первых обвинений, кстати говоря. Не берусь судить, насколько они обоснованы в персональном плане (если вся спецоперация – дичайшая авантюра, то демонстрировать в рамках этой авантюры блестящие показатели, скажем острожно – задача крайне нетривиальная). Но обвинения прозвучали.

Кадыров сегодня буквально обрушился на генерала Лапина, командующего центральной группой российских войск. Сказано много разных обидных слов, но здесь главное сам факт того, что глава региона активно участвует в военной политике федерального уровня.

У сказанного есть как минимум две стороны, хотя, возможно, оно более многогранно. Первая сторона — это очевидный и лежащий буквально на поверхности вынос внутренних аппаратных противоречий и столкновений в публичное пространство. Любая система таких вещей очень не любит — герой войны в Заливе Шварцкопф был стремительно уволен после неосторожно высказанного личного мнения, идущего вразрез установкам. Невзирая на американскую свободу и демократию.

Раз система уже не в состоянии принуждать к соблюдению правил, это свидетельствует о ее коллапсе. То, что называется суверенизацией подсистем: составные части системы начинают оптимизировать себя по всем ресурсным параметрам, обосабливаясь от целого и преследуя только свои интересы, даже вразрез общим.

Вторая сторона: в стране происходит попытка создания параллельной армии. Причем именно армии, но специфического типа, объединяющего в себе функции и внешнего инструмента политики, и внутреннего. Чего, кстати, прежде государство старалось не допускать никоим образом, жестко выдерживая функционал, зоны ответственности и применения разных силовых структур.

Аналогом такой специфической параллельной армии может служить иранский КСИР — личная гвардия рахбара. Точнее, она была личной гвардией рахбара, но сегодня это еще и успешный бизнес-проект, причем чуть ли не единственный успешный в стране под жестким прессом внешних санкций. КСИР помимо чисто силовых функций и вмешательстве как во внутреннюю, так и во внешнюю политику государства, захватил контроль над третью (примерно) экономики Ирана, причем наиболее ликвидной ее частью — экспортной, хотя и внутренний рынок не обойден пристальным вниманием генералов-бизнесменов. Этот процесс был поставлен на конвейер во времена президентства Ахмадинежада, который дал Корпусу небольшую ресурсную поляну для автономизации его действий в узком диапазоне стратегии «нас там нет», но КСИР оказался прекрасным аппаратным игроком и мигом сожрал и подмял под себя несожранных конкурентов. Причем очень быстро и качественно. И сегодня совершенно неясно, где в Иране политика государства, а где — бизнес КСИР. А баланс между тем постепенно смещается в сторону именно Корпуса. К чему в итоге придет эта весьма причудливая система-симбиоз, находящаяся при этом в крайне свирепой внутренней борьбе между иранскими СС и армией — это интересный вопрос.

Вернемся в Россию. На фоне разгрома кадровой армии на территории Украины и очевидной бездарности всей военной вертикали возникает попытка создания весьма специфического частно-государственного партнерства, где небезызвестная ЧВК «Вагнер» уже на полном серьезе претендует на тот функционал, которым в Иране обладает КСИР. Ключевое отличие, безусловно — идеологическое. Как ни крути, но с идеологией в КСИР всё в полном порядке — при всей циничной рациональности ксировских генералов они люди все-таки идейные или по крайней мере демонстрирующие этот багаж. Для российского аналога идейность является бессмысленным и бесполезным грузом, с которым неясно, что делать. А потому его просто нет и очевидно не будет в багаже будущей (потенциально) преторианской гвардии.

Особой угрозы сегодня возникший триумвират из Кадырова-Пригожина-Суровикина (с последним есть определенные вопросы: он в этой команде игрок или просто нанятый временный исполнитель, однако как в юридической конторе, здесь может быть договор: выиграй это очень важное дело в суде, и мы тебя повысим до партнера), в общем, угроз со стороны армейских эта группа явно не ощущает: армия после Украины будет пребывать в настолько деморализованном и разгромленном состоянии, что конкурировать с будущим «русским КСИР» не сможет по определению. Задача Суровикина, кстати, в таком случае выглядит весьма прозрачной — довести армию до совершенно разобранного состояния. Идеально — до военного поражения, которое позволит зачистить генералитет и расставить в военном ведомстве своих людей (а военное ведомство — это еще и колоссальная рентная поляна. Поди плохо). Но если не выйдет с разгромом — то создание параллельной новой военной структуры с безбрежными полномочиями поставит вопрос о наделении ее ресурсной поляной. И каждый из участников-партнеров может получить доступ к ней в оговоренных долях.

Как именно справится генерал Суровикин с такой задачей — вопрос интересный. В случае военного поражения под его командованием собак могут спустить и на него. После чего обнулить и аннулировать все договоренности. Победа (хотя тут большой вопрос, что вообще под ней можно понимать) нежелательна, так как создает проблемы уже для будущей второй армии. Аппаратные игры — штука такая, крайне нелинейная.

Однако признаем: стартап серьезный и многообещающий. Есть ради чего идти на риски. Проигрыш, конечно, тоже возможен, и проигравших распылят на атомы. Но ведь и профит очень солидно выглядит. Из второго эшелона ты сразу попадаешь в высший. Других социальных лифтов в стране нет, причем даже для "своих", но сейчас, когда система идет вразнос, они начинают появляться. Главное — успеть войти в кабину и нажать на кнопку. Ну, и чтобы он доехал, конечно. Тут ведь как получится…

Нюанс в том, что такие альянсы будут возникать все чаще. И, кстати, далеко не всегда правильно «выстреливать» первыми. Иногда лучше «сидеть в засаде» и выходить на поверхность, когда система уходит в полный отрыв. Хотя можно и опоздать с выходом. В любом случае в появлении подобного рода альянсов нет ничего необычного: для всех очевидно, что система испускает дух, а потому рационально не ждать этого сложа руки, а заранее готовиться к тому, что будет дальше.

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