Мнение: Две беды Путина

Послушал сегодня речь Путина на Валдае почти целиком. Дело в том, что ее почему-то взялись передавать по радиостанции «КовидФМ», а я как раз был на кухне – готовил обед, а потом его ел – то есть был в благодушном настроении.

Одно из первых впечатлений – печальное: Путин был боек, почти не кашлял, говорил довольно свободно и без тени раскаяния – то есть сдаваться все еще не собирается. Это плохо, так как буквально каждый день промедления делает условия капитуляции всё хуже и хуже – но ничего не поделать, он все еще надеется как-то вывернуться.

По содержанию – можно отметить, что Путин и его окружение (кириенко?), похоже, нащупали некую идеологическую линию, которой имеет смысл придерживаться в его положении: Путин решил стать в 21 веке кем-то вроде Индиры Ганди – то есть лидером «Движения Неприсоединения» (почтенного и довольно влиятельного во второй половине века предыдущего). А может, Путин замахивается и на самого Махатму нашего Ганди (не зря же он однажды сетовал, что Ганди, мол, умер, а кроме него и поговорить не с кем!)

В принципе – не так глупо, как может показаться. Если ты вдруг оказался в полной международной изоляции и в позиции полного изгоя, причем как на Западе, так и на Востоке – извлечь максимум из этого положения можно, если не плакать и не стонать, а наоборот – взять и объявить себя «Неприсоединившимся», после чего обрушиться с гневной критикой и обличением язв на всех, кто под руку попадется.

Поэтому я не склонен, как, например, Несмиян, подвергать нашего ловкого каудильо тотальной обструкции за его речь, признавая ее чуть ли не образцом маразма. Как раз нет – направление-то выбрано верное… в целом. Даже странно, что в столь отчаянном положении (в которое Путин сам себя загнал 24 февраля) он и его штаб рожали столь напрашивающийся и нехитрый идеологический разворот целых 8 месяцев.

Другое дело, что НацЛидер слишком труслив (да и, видимо, зависим мы не знаем от кого), чтобы развернуться всерьез, а не просто «изобразить». Тут как с «Мюнхенской речью» – вроде громко и смело, но на самом деле – обо всем и ни о чем, никакой конкретики. Во-первых, для реально «неприсоединившегося» Путин оказался слишком односторонним в «биполярном мире» (как его недавно обозначил Си Цзиньпин): все сарказмы, подкрепленные цитированием Достоевского и «русских философов», Путин почему-то обрушил исключительно на Запад. А что Китай, товарищ Ганди-джуниор? Там что, усё в поряде? Почему про Китай молчим?

Такой «критикой» из Путина никакого Ганди – ни Махатмы, ни Индиры – не сделать: слишком уж похоже на ручного пуделя китайского Си, который лает по команде. А кому интересен пудель?

Ну и главная лакмусовая бумажка для проверки искренности любого «обличителя западных мерзостей» – конечно, ковид и всё, что с ним было связано. Если «отчаянный борец с лицемерием Запада» буровит о чем угодно, а все ковидные залипухи (локдауны, маски, странные жидкости под названием «вакцины», ковид-паспорта и куар-коды, прочее) старательно не замечает – с «борцом» всё ясно: очередной клоун, который на подсосе у того же Запада, и всей его прочей «откровенности» – грош цена в базарный день.

Беда Путина в том, что он прекрасно понимает правила игры и знает, о чем можно говорить, а о чем нельзя. Вторая его беда – он также знает, что как раз по этим правилам он безнадежно и давно всё проиграл. Вопрос один в таком случае: чего ж он всё трепыхается? Достал он с этой своей жаждой жизни – сил нет. Знаешь же, что идешь на дно – так иди! Эпитафия давно уже готова: “Оно утонуло”.