 

Зачавшая на старости лет Орлова лишилась беременного пуза: Не сама вынашиваю ребенка

28.10.2022, 2:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

То, что экс-солистка “Блестящих” ждет ребенка, можно сказать, на старости лет, для многих стало шоком. Решиться стать мамой после сорока сможет далеко не каждая женщина. Но Ольга Орлова, выпрыгнувшая замуж за бизнесмена, все же пошла на такой шаг.

В своем микроблоге звезда “Дома-2” стала делиться снимками, на которых отчетливо видны изменения в ее фигуре – огромный живот она скрывать не стала. Однако в правдивость историй певицы верят далеко не все. В комментариях под фотографиями обязательно находятся люди, которые винят ее в том, что она обманщица, а живот – накладной.

Ольгу Орлову, видимо, порядком достали все эти выпады в ее сторону, поэтому она решила выйти на связь с поклонниками и ответить всем, кто пишет всякие гадости. Теледива расположилась за столом и сняла себя по грудь, на мгновение лишившись беременного пуза.

Посыл ее речи был такой: народ не должно волновать то, каким образом будет рожден ребенок, а она имеет право скрывать или не скрывать детали своего интересного положения.

“Почему я не имеют права скрыть от вас, что я, например, не сама вынашиваю ребенка? Почему я должна выворачивать для незнакомых людей свое нижнее белье?” – возмутилась блондинка.

Разъяренная Ольга Орлова назвал всех своих злопыхателей “диванными критиками” и призвала перестать копаться в ее личной жизни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04.22 / Тайна смерти Нетты Форнарио – Оккультист, убитый призраками

14.12.21 / Скандалы: Шик, блеск, мишура

24.06.21 / “Он должен сидеть в тюрьме”: Бритни Спирс рассказала, как на протяжении 13 лет обходился с ней отец

03.07.20 / Лето – это маленькая жизнь

28.12.21 / Полиция начала изымать скоромные продукты из столичных супермаркетов

04.05.22 / Юбилейный спектакль – Юго-Западу 45!

18.11.21 / В Чертанове построят трамвайное депо

28.02.22 / Телеканал «Царьград» обнаружил архивный документ о связях декабристов с иностранными спецслужбами

28.11.21 / Девушка накачала губы, но увеличила подбородок, ведь все пошло не по плану

17.12.21 / Мнение: КПРФ действительно против QR-фашизма?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика