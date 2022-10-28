Зачавшая на старости лет Орлова лишилась беременного пуза: Не сама вынашиваю ребенка

То, что экс-солистка “Блестящих” ждет ребенка, можно сказать, на старости лет, для многих стало шоком. Решиться стать мамой после сорока сможет далеко не каждая женщина. Но Ольга Орлова, выпрыгнувшая замуж за бизнесмена, все же пошла на такой шаг.

В своем микроблоге звезда “Дома-2” стала делиться снимками, на которых отчетливо видны изменения в ее фигуре – огромный живот она скрывать не стала. Однако в правдивость историй певицы верят далеко не все. В комментариях под фотографиями обязательно находятся люди, которые винят ее в том, что она обманщица, а живот – накладной.

Ольгу Орлову, видимо, порядком достали все эти выпады в ее сторону, поэтому она решила выйти на связь с поклонниками и ответить всем, кто пишет всякие гадости. Теледива расположилась за столом и сняла себя по грудь, на мгновение лишившись беременного пуза.

Посыл ее речи был такой: народ не должно волновать то, каким образом будет рожден ребенок, а она имеет право скрывать или не скрывать детали своего интересного положения.

“Почему я не имеют права скрыть от вас, что я, например, не сама вынашиваю ребенка? Почему я должна выворачивать для незнакомых людей свое нижнее белье?” – возмутилась блондинка.

Разъяренная Ольга Орлова назвал всех своих злопыхателей “диванными критиками” и призвала перестать копаться в ее личной жизни.