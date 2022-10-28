 

“Телка какая-то у него”: с кем проводит время жених Асмус

28.10.2022, 2:15, Разное
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Актриса театра и
кино Кристина Асмус прославилась ролями в сериале “Интерны”, в экранизации
романа “Текст”, а также браком с юмористом и резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Пара развелась почти два года назад и каждый
потихоньку устраивает личную жизнь.

Сейчас, по
слухам, Кристина Асмус встречается с коллегой по театру Романом Евдокимовым. Пару
ловили на личных праздниках, руку актрисы видели на фотографиях, а на днях в
блоге Кристины и вовсе появился пост с новым бойфрендом.

Судя по всему, на
вопрос с кем проводит время жених Асмус ответ простой — с самой Кристиной. Пара
гуляет по Михайловскому саду в Санкт-Петербурге и мило держится за руки.

Поклонники
актрисы начали дружно поздравлять новую пару. Два года Кристине Асмус приписывали
романы то с Иваном Янковским, то с Данилой Козловским. Кажется, Роман сразу
стал любимчиком аудитории.

“Очень много
любви”, “Счастья! Вы прекрасны”, — пишут фолловеры. Нашли и те,
кому не понравилась фотографиями парочки. “Не в ногу идете… И телка
какая-то на куртке у него… Все не то, все не так”, — написал один из
подписчиков Кристины. Кристина Асмус пока никак не комментирует новые
отношения. Возможно, влюбленным нравится сохранять небольшую интригу.


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