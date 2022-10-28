“Телка какая-то у него”: с кем проводит время жених Асмус

Актриса театра и

кино Кристина Асмус прославилась ролями в сериале “Интерны”, в экранизации

романа “Текст”, а также браком с юмористом и резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Пара развелась почти два года назад и каждый

потихоньку устраивает личную жизнь.

Сейчас, по

слухам, Кристина Асмус встречается с коллегой по театру Романом Евдокимовым. Пару

ловили на личных праздниках, руку актрисы видели на фотографиях, а на днях в

блоге Кристины и вовсе появился пост с новым бойфрендом.

Судя по всему, на

вопрос с кем проводит время жених Асмус ответ простой — с самой Кристиной. Пара

гуляет по Михайловскому саду в Санкт-Петербурге и мило держится за руки.

Поклонники

актрисы начали дружно поздравлять новую пару. Два года Кристине Асмус приписывали

романы то с Иваном Янковским, то с Данилой Козловским. Кажется, Роман сразу

стал любимчиком аудитории.

“Очень много

любви”, “Счастья! Вы прекрасны”, — пишут фолловеры. Нашли и те,

кому не понравилась фотографиями парочки. “Не в ногу идете… И телка

какая-то на куртке у него… Все не то, все не так”, — написал один из

подписчиков Кристины. Кристина Асмус пока никак не комментирует новые

отношения. Возможно, влюбленным нравится сохранять небольшую интригу.