Atlantico – Европу ждёт рецессия, а Америка уйдёт в «эволюционный отрыв»

Рецессия, надвигающаяся на Европу, будет более значительной, чем в США, и причиной тому является энергетический кризис, считает французский экономист Александр Делег. Как он рассказал в интервью atlantico.fr, ситуация в Америке становится намного лучше, чем в Европе, столкнувшейся с проблемами производства электроэнергии, что приведёт к серьёзному «эволюционному отрыву» и американцы вырвутся вперед.



AP

Надвигающаяся в Европе рецессия будет более значительной, чем в Соединённых Штатах, особенно с учётом энергетического кризиса. Как рассказал экономист Александр Делег в интервью atlantico.fr, на протяжении 30-40 лет Европа имела производство на уровне 80% американского ВВП, однако подобно американцам, ставшим жертвами кризиса 2000-х годов, европейцы столкнулись с кризисом еврозоны. Но возрождение европейской экономики шло намного медленнее. Таким образом, разрыв между США и Европой начал увеличиваться.

«В настоящее время мы находимся в ситуации, когда кризис объясняется энергетическими проблемами. Он оказывает асимметричное влияние на Европу и США. Соединённые Штаты в значительной степени самодостаточны в области энергетических потребностей. Благодаря сжиженному природному газу у них есть возможность прибегнуть к экспорту и стать гораздо более важными поставщиками для Европейского союза. Возник перекос. Ситуация в США становится намного лучше, чем в Европе, столкнувшейся с проблемами производства электроэнергии», — пояснил эксперт.

Он отметил, что для борьбы с инфляцией США разработали обширную инвестиционную программу в области производства энергии. Политика США в области экологии также более солидна: она заключается в крупном субсидировании низкоуглеродной энергетики и, следовательно, решает экологический аспект проблемы производства электроэнергии. В результате это приведёт к серьёзному «эволюционному отрыву» США от Европы, и американцы вырвутся вперед.

В итоге с европейской зависимостью от американского газа и с политикой экономии траектории развития экономики в ЕС и США будут сильно отличаться: Европа будет пребывать в стагнации, а в Америке продолжится рост. Это можно увидеть в долгосрочной перспективе со сбором экономических данных. В течение очень долгого времени США имели постоянный торговый дефицит. Положительное сальдо торгового баланса Европы было признаком не очень хорошей экономической ситуации. Доходы от экспорта не всегда получали европейцы: часто компании напрямую реинвестировали их за границей, вместо того чтобы поддерживать спрос в Европе. В этой модели относительно низкая зарплата сотрудников делала их продукт конкурентоспособным по цене и качеству и позволяла осуществлять огромные экспортные поставки.

«Это экономическая модель «малых стран» — стран, неспособных влиять на мировые цены. Они и дальше собирались проводить политику, основанную на их конкурентоспособности», — отметил экономист.

Со временем, заключает Делег, экономики США и Европы больше совсем не будут похожи: экономика ЕС «будет похожа на отданный варварам Рим». Однако для континента пока ещё не всё потеряно, но для возрождения необходимы значительные изменения в подходах и направлениях, особенно в отношении экономического роста.