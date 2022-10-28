 

Бывшую сотрудницу Нота-банка Марчукову, давшую показания на экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, объявили в розыск

28.10.2022, 0:57, Новости дня
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Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галину Марчукову, ее заочно арестовали за мошенничество, сообщили в правоохранительных органах.

В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в розыск объявлена Галина Марчукова, суд в Москве избрал в отношении нее заочный арест, передает ТАСС со ссылкой на суд.

Арест избран на два месяца с момента последующего задержания, Марчукову приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима, приговор был смягчен с учетом сотрудничества со следствием. До этого она три года провела под домашним арестом.

Напомним, по делу ПАО «Нота-банк» летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ России были задержаны братья Ерохины, а несколько позднее – Марчукова. Сестрам Марчуковым вместе с гадалкой и совладельцами Нота-банка Ерохиными вменили растрату денег вкладчиков.

По версии следствия, Захарченко предупредил Марчукову о планирующемся обыске, что позволило вывезти до изъятия все документы и оргтехнику.

Сам Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, его обвинили в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию. Так, по мнению СК, борец с коррупцией получил две взятки, а также помешал коллегам расследовать уголовное дело о растратах в Нота-банке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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