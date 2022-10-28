 

Энергокомпания YASNO: Около 1 млн жителей Киева остались без электроэнергии

28.10.2022, 0:57, Новости дня
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Около 1 млн жителей Киева остались без электроэнергии, отключено 320 тыс.квартир, сообщил глава украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко.

По словам Коваленко, в Киеве отключено от электроэнергии 159 тыс.квартир, а за день более 320 тыс. квартир, примерно миллион киевлян, «которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать», «Это тысячи предприятий, которые теряют возможность работать на нашу экономику», – приводит РИА «Новости» сообщение Коваленко.

Он добавил, что статистика по Киевской области еще хуже: почти 260 тыс.потребителей в четверг вечером оставались без света и более 500 тыс. абонентов лишались электроснабжения днем того же дня.

 

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что был поражен значимый энергетический объект. Удар привел к дефициту электричества в центральной Украине.

В Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в центральной части Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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