Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что не знает, кто совершил диверсию на «Северных потоках»

У Евросоюза нет никаких указаний на то, кто совершил диверсию на «Северных потоках», сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель сообщил РИА «Новости» об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских газопроводах «Северный поток».

«Нет никаких», – так он ответил на вопрос, есть ли у Евросоюза какие-либо улики относительно ответственности за повреждение газопроводов.

Ранее сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк заявил, что за диверсией на «Северных потоках», вероятнее всего, стоит Вашингтон.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсии на «Северных потоках» наносят колоссальный ущерб экономике Европы и ухудшают жизнь миллионов людей.

—