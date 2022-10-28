 

Ослепивший мужика Витас доигрался: Заведено уголовное дело

28.10.2022, 0:50, Разное
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Несколько дней
назад певец Витас стал героем светской хроники. Артист устроил драку в одном из
столичных караоке-клубов “Дуэтс” на Садово-Кудринской, сообщает интернет-издание Подмосковье сегодня.

Виталий Грачев (наст.
имя артиста. — Прим. ред.) напал на отдыхающего мужчину по имени Султан
Джандигов. Поводом стало якобы поведение гостя караоке. Артист попытался
выгнать отдыхающего из заведения, обругал его матом и начал драку. Позже выяснилось,
что Витас зацепился с сотрудником Министерства труда.

По данным Царьграда,
у мужчины диагностировали химический ожог глаз и конъюнктивиты обоих глаз. Это
произошло из-за распыления перцового баллончика. Ослепивший мужика Витас, можно
сказать, доигрался — за причинение вреда здоровью чиновнику следует серьезное
наказание.

Джандигов
обратился в органы и сразу написал заявление на Грачева. Против певца Витаса заведено
уголовное дело по статье “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”.
РИА ФАН пишут, что пока артист находится по подписке о невыезде.

Это не первая
драка с участием Витаса. Ранее, ему удавалось отделаться штрафами, однако,
репутация драчуна теперь прочно закрепилась за некогда известным певцом.


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