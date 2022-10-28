Ослепивший мужика Витас доигрался: Заведено уголовное дело

Несколько дней

назад певец Витас стал героем светской хроники. Артист устроил драку в одном из

столичных караоке-клубов “Дуэтс” на Садово-Кудринской, сообщает интернет-издание Подмосковье сегодня.

Виталий Грачев (наст.

имя артиста. — Прим. ред.) напал на отдыхающего мужчину по имени Султан

Джандигов. Поводом стало якобы поведение гостя караоке. Артист попытался

выгнать отдыхающего из заведения, обругал его матом и начал драку. Позже выяснилось,

что Витас зацепился с сотрудником Министерства труда.

По данным Царьграда,

у мужчины диагностировали химический ожог глаз и конъюнктивиты обоих глаз. Это

произошло из-за распыления перцового баллончика. Ослепивший мужика Витас, можно

сказать, доигрался — за причинение вреда здоровью чиновнику следует серьезное

наказание.

Джандигов

обратился в органы и сразу написал заявление на Грачева. Против певца Витаса заведено

уголовное дело по статье “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”.

РИА ФАН пишут, что пока артист находится по подписке о невыезде.

Это не первая

драка с участием Витаса. Ранее, ему удавалось отделаться штрафами, однако,

репутация драчуна теперь прочно закрепилась за некогда известным певцом.