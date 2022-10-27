Уравновешивает уровень pH, питает, предотвращает выпадение: 5 масок для волос на основе йогурта на разные случаи жизни

Натуральный йогурт полезен не только для организма, но и для красоты. В особенности благотворно он влияет на волосы. Обязательно возьмите на заметку пять рецептов масок, которые помогут справиться с разными проблемами и оздоровить шевелюру.

С яйцом

В яичных желтках содержатся ценные пептиды, которые стимулируют рост волос и делают их более густыми. Вот какую маску нужно делать для пышной здоровой шевелюры:

Хорошенько взбейте яйцо в миске. Оно должно превратиться в однородную светлую пену. Добавьте пару столовых ложек йогурта и хорошо перемешайте до однородного состояния. Разделите волосы по пробору, а затем – на секции. При помощи кисточки распределите по ним маску от корней до самых кончиков. Оставьте на полчаса. Для большей эффективности можете надеть целлофановую шапочку и укутать полотенцем. Тщательно промойте волосы шампунем. Используйте слегка теплую воду, так как от горячей яйцо может свернуться.

Такую маску нужно делать на регулярной основе 1-2 раза в неделю.

С бананом

Банан содержит калий, а также широкий спектр витаминов, которые глубоко питают волосяные луковицы. А еще он борется с перхотью, ломкостью и сечением. Полезная маска готовится так:

Половинку банана нужно размять или взбить в блендере до кремовой консистенции с тремя чайными ложками йогурта. Далее нужно добавить несколько капель лимонного сока и еще раз перемещать. Нанесите полученный состав на всю длину, а также на корни. Оставьте на полчаса под шапочкой и полотенцем. Тщательно промойте шампунем.

Обладательницам сухих волос такую маску нужно делать дважды в неделю. А при повышенной жирности достаточно 1 раза в 10 дней.

С оливковым маслом

Экстренная помощь для пересушенных или окрашенных волос – оливковое масло. Чтобы шевелюра вновь блестела и радовала эластичностью, сделайте следующее:

С стакан йогурта добавьте по столовой ложке оливкового масла. Нанесите полученную смесь на влажные волосы. Если у вас жирная кожа головы, старайтесь не затрагивать прикорневую зону. Спустя 20 минут хорошо промойте голову шампунем. В двух стаканах теплой воды растворите столовую ложку лимонного сока и ополосните волосы.

Повторяйте эту процедуру дважды в неделю. После 10 процедур делайте поддерживающие маски раз в 10 дней.

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С медом

Это универсальное средство для всех типов волос. Вот как его готовят и применяют:

Половину стакана йогурта смешайте с чайной ложкой меда и таким же количеством натурального яблочного уксуса. Равномерно распределите массу по волосам, уделяя особое внимание кончикам. Оставьте примерно на полчаса, утеплив голову шапочкой и полотенцем. Тщательно промойте голову шампунем.

Делать такую маску нужно не чаще двух раз в неделю. Особенно хорошо наносить ее “на выход”, чтобы придать волосам блеск.

С кокосовым молоком

Настоящий питательный коктейль помогает нормализовать pH и решить проблемы кожи головы. Средство готовится так:

Стакан кокосового молока смешайте с половиной стакана йогурта. Добавьте капельку камфорного масла. Тщательно вотрите смесь в кожу головы, а остатки распределите по длине волос. Утеплите голову и оставьте маску примерно на час, а потом смойте.

Такую процедуру проводят раз в неделю.