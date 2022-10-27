“Противно”: Злющая молодуха Петросяна пнула умотавшую впопыхах Собчак

Вчера стало известно о том, что блондинка впопыхах умотала из страны и якобы была замечена на границе с Литвой. Этот факт, по данным телеканала “360”, журналистка въехала в страну по паспорту Израиля. Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, на Ксению Собчак и ее коллег следователи завели уголовное дело, и, по мнению юриста, побег из России ей не поможет в случае доказательства вины.

Сейчас россияне с негодованием относятся к отъезду публичных личностей. Такое отношение прослеживается и у знаменитостей, которые любят родину и предпочитают быть здесь. Молодая жена Евгения Петросяна как раз к ним и относится. Накануне в своем микроблоге она ни с того ни с сего решила, условно говоря, пнуть всех, кто покинул Россию.

Учитывая тот факт, что Ксения Собчак находится за границей, то этот пинок достался и ей. Татьяну Брухунову по-настоящему обозлило то, что “бегуны”, сидя за бугром, “тявкают” на родину, а некоторые “ноют” о тяжелой жизни на чужбине. Собственно, поэтому она решила отписаться от этой категории людей – мол, так спокойнее.

“100% согласна. Противно. Уехали – так молчите уж”, – поддержала супругу Евгения Петросяна поклонница.

В комментариях вспомнили и про Аллу Пугачеву, а точнее ее недавний выпад в адрес россиян: подписчица выразила надежду, что Примадонна “одумается”. Ну, а по мнению молодой мамы, даже если это произойдет, то отношение у народа к ней уже будет не таким как раньше. Так что, от Татьяны Брухуновой досталось не только Ксении Собчак.