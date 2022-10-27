“Он затащил меня в постель”: старушка Долина вцепилась в горло молодой звезде
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
67-летняя российская
певица Лариса Долина не собирается заканчивать карьеру. Несмотря на то, что выступлений
становится все меньше, женщина активно заполняет свой рабочий график участием в
различных шоу.
Так, старушка
Долина оказалась в судейском кресле проекта “Битва поколений” на
канале Муз-ТВ. Во время конкурса артисты “старой школы” и “молодежь”
соревнуется между собой. Во время одного из выпусков при прослушивании дуэта GAYAZOV$
BROTHER$ (“Гаязов бразерс”) Лариса Долина буквально вцепилась в горло
молодой звезде и своей коллеге по шоу певице Мия Бойка.
25-летняя девушка
начала рассуждать над голосом артиста дуэта: “Тимур, твой тембр затащил
эту песню”. Лариса Долина тут же перебила Мию и непонимающе спросила:
“Затащил или вытащил?”. Получилось, что женщина не дала Мии нормально
закончить предложение и высказать свое мнение. Позже Долина добавила: “Затащил?
В русском языке есть слово затащил. Например, он затащил меня в постель”.
Получается,
конфликт поколений случился из-за русского языка. По мнению Ларисы Долиной,
когда песня завоевывает популярность, правильно сказать “артист вытащил песню”.
А по сленгу молодой Бойки уместнее сказать “он затащил этот трек”.
Смотреть комментарии → Комментариев нет