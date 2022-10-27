“Он затащил меня в постель”: старушка Долина вцепилась в горло молодой звезде

67-летняя российская

певица Лариса Долина не собирается заканчивать карьеру. Несмотря на то, что выступлений

становится все меньше, женщина активно заполняет свой рабочий график участием в

различных шоу.

Так, старушка

Долина оказалась в судейском кресле проекта “Битва поколений” на

канале Муз-ТВ. Во время конкурса артисты “старой школы” и “молодежь”

соревнуется между собой. Во время одного из выпусков при прослушивании дуэта GAYAZOV$

BROTHER$ (“Гаязов бразерс”) Лариса Долина буквально вцепилась в горло

молодой звезде и своей коллеге по шоу певице Мия Бойка.

25-летняя девушка

начала рассуждать над голосом артиста дуэта: “Тимур, твой тембр затащил

эту песню”. Лариса Долина тут же перебила Мию и непонимающе спросила:

“Затащил или вытащил?”. Получилось, что женщина не дала Мии нормально

закончить предложение и высказать свое мнение. Позже Долина добавила: “Затащил?

В русском языке есть слово затащил. Например, он затащил меня в постель”.

Получается,

конфликт поколений случился из-за русского языка. По мнению Ларисы Долиной,

когда песня завоевывает популярность, правильно сказать “артист вытащил песню”.

А по сленгу молодой Бойки уместнее сказать “он затащил этот трек”.