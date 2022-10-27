Правовые аспекты наказания России за агрессию против Украины

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках Недели международного права прошло обсуждение вопроса об уголовной ответственности за преступление агрессии против Украины.

Его участники отмечали, что у Международного уголовного суда (МУС) нет юрисдикции на этот счет. Дело по преступлению агрессии можно было бы возбудить в МУС по запросу Совбеза ООН, но Россия может применить право вето. С целью избежать правового вакуума, представители ряда государств предлагали учредить по решению Генеральной Ассамблеи Специальный международный трибунал по агрессии.

Инициаторами встречи выступили Эстония, Латвия, Литва, Лихтенштейн и Украина. В качестве модератора была Постоянный представитель Коста-Рики.

Открывая заседание «Право, а не война», представитель Эстонии подчеркнул, что цель встречи – обсудить как привлечь к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Юридический пробел

«К сожалению, нет судебного органа, обладающего полной юрисдикцией в отношении преступления агрессии против Украины. Этот юридический пробел необходимо устранить. Агрессор не может остаться безнаказанным. Поэтому настало время взять на себя ответственность и в качестве следующего шага перейти к созданию трибунала, который будет дополнять работу МУС, которую мы будем и дальше всецело поддерживать», – заявил Постоянный представитель Эстонии при ООН Рейн Таммсаар.

В ООН неоднократно заявляли, что война России против Украины является серьезным нарушением Устава ООН. В своих резолюциях от 2 марта «Агрессия против Украины» и 7 октября «Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН» Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов осудила российскую агрессию и попытки незаконной аннексии украинской территории. Международная комиссия по расследованию в Украине, которая была учреждена Советом по правам человека, пришла к выводу, что в стране в контексте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации были совершены международные преступления. Комиссии было предложено устанавливать «физических и юридических лиц, ответственных за нарушения прав человека и связанные с ними преступления. Ей было поручено вынести рекомендации относительно уголовной ответственности.

На прошлой неделе в интервью Службе новостей ООН председатель этой Комиссии сказал, что такие рекомендации будут содержаться в мартовском докладе.

Почему МУС не может заняться преступлением агрессии?

Часть выявленных преступлений в Украине подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, но не все. Офис прокурора Международного уголовного суда уже подключился к расследованию преступлений в Украине. Главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что, согласно своему мандату, МУС может вести расследование совершенных на территории Украины актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений. Что касается расследования преступлений агрессии, то у Суда нет юрисдикции по этому вопросу, поскольку ни Украина, ни Россия не являются участником Римского статута.

Международный уголовный суд является независимым постоянно действующим судебным органом. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным 17 июля 1998 года на дипломатической конференции в столице Италии. Его компетенция распространяется на наиболее тяжкие международные преступления, совершенные после 1 июля 2002 года — даты вступления Римского статута в силу. Юрисдикция Суда была ограничена преступлениями геноцида, преступлениями против человечности и военными преступлениями. Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, но пока не ратифицировала этот документ.

Однако власти Украины в 2015 году попросили МУС возбудить производство, обратившись с отдельными заявлениями о признании юрисдикции МУС в связи с преступлениями, предположительно совершенными на Майдане, на востоке Украины и в Крыму. Это признание юрисдикции позволяет, как сказал недавно прокурор, расследовать нынешнюю ситуации по преступлениям геноцида, преступлениями против человечности и военными преступлениями. Именно этими преступлениями была ограничена компетенция МУС, когда он создавался.

Тогда, при принятии Римского статута, государства не смогли прийти к единому мнению относительно того, что следует понимать под актом агрессии и кто будет определять, есть ли основания для возбуждения соответствующего уголовного дела. Позже государства-члены МУС дополнили Римский статут понятием «преступление агрессии». Эти поправки, которые наделяют МУС полномочиями рассматривать дела о применении силы против других стран, вступили в силу в 2018 году – уже после того, как Украина подала заявление.

Таким образом у МУС нет юрисдикции применения поправок в нынешней ситуации. Поэтому возник вопрос, как обеспечить, чтобы виновные в агрессии не остались безнаказанными.

Что может сделать Совбез?

На мероприятии «Право, а не война», Постоянный представитель Лихтенштейна при ООН Кристиан Венавейзер, который стоял у истоков создания МУС и координировал процесс внесения поправок к Римскому статуту по преступлению агрессии, напомнил, что, согласно современному международному праву, «акт агрессии приводит к индивидуальной ответственности лиц, занимающих руководящие позиции».

Говоря о разных вариантах обеспечения такой ответственности, посол Лихтенштейна сказал, что существует возможность обратиться в Совет Безопасности ООН, который может передать досье в МУС и, таким образом, обеспечить этому суду юрисдикцию в том, что касается этого преступления. Такая процедура предусмотрена в Римском статуте и она, например, была использована при возбуждении уголовного дела в МУС по Дарфуру.

«Конечно, мы все знаем, что такое предложение будет заветировано», — отметил Кристиан Венавейзер. Однако он предложил не отказываться сразу от такого пути и предпринять попытку, поскольку такая процедура предусмотрена Римским статутом МУС.

Существуют пути в обход Совбеза

Но, как сказал представитель Лихтенштейна, существуют и другие пути, в обход вето в Совбезе, добавив, что любые варианты не являются взаимоисключающими. Кристиан Венавейзер, в частности, как и его другие коллеги заявил, что существует возможности создать «специальный трибунал в связи с именно этой ситуацией, в связи с именно этим типом агрессии путем принятия решения Генеральной Ассамблеи ООН». У Ассамблеи, как подчеркнул посол, имеются на это правовые основания и «существуют прецеденты». Позже, отвечая на вопрос о том, какие прецеденты он имеет в виду, постпред Лихтенштейна упомянул Смешанный трибунал по Камбодже, а представитель МИД Украины Александр Пасечник добавил, что даже если прецедента не было, то его кто-то же должен создать.

Говоря о возможности создания трибунала, Постоянный представитель Лихтенштейна заявил, что на пути к такому решению, по его мнению, предстоит прояснить некоторые параметры. Он напомнил, что существует международно признанное определение преступления агрессии, которое содержится в дополнении, принятом государствами-участниками МУС в Кампале в 2010 году. Речь идет о поправках по преступлению агрессии, которые вступили в силу в 2018 году. В них четко говорится, о преступлении, совершенном лидерами, а значит речь идет — об индивидуальной ответственности очень небольшого числа лиц, занимающих руководящие военные и политические посты.

«И это, конечно, отразится, в частности, на размере юридического органа, который мы сейчас обсуждаем», — добавил посол Лихтенштейна. Отвечая на вопросы, он сказал, что это может быть «небольшой, компактный суд».

В мероприятии принял участие Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, который рассказал, что Украина ведет национальное расследование преступления агрессии, предусмотренного статьей в ее уголовном кодексе.

«Наше расследование сосредоточено на выявлении и установлении соответствующей цепи командования, причастного к этому преступлению», – подчеркнул прокурор. Он напомнил, что, согласно международному праву, национальные институты не могут привлекать к уголовной ответственности президентов, глав правительства и министра иностранных дел из-за наличия у них личного иммунитета. Но такой иммунитет, как сказал Андрей Костин, не препятствует рассмотрению дел в международных судах и трибуналах.

«Именно поэтому мы выступаем за создание специального трибунала для расследования преступления агрессии, которое позволило бы привлечь к ответственности высшее руководство России по международному праву», – подчеркнул Генеральный прокурор Украины.