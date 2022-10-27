Увлажняем и питаем: фундаментальное отличие дневного и ночного крема

Сегодня многие думают, что разделение кремов на дневной и ночной – это всего лишь маркетинговая уловка, призванная заставить нас покупать больше. Но это совершенно не так. Это принципиально разные средства, каждое из которых выполняет свои важные функции.

Дневной крем

Основное назначение дневного крема – это увлажнение. Устраняется сухость и стянутость, благодаря чему в течение дня мы чувствуем себя комфортно. К тому же хорошо увлажненная кожа меньше склонна к образованию морщин, поэтому можно смело проявлять эмоции, не опасаясь, что активная мимика оставит на лице свои следы.

Многие дневные средства содержат SPF. Кремы с ультрафиолетовым фильтром нужно использовать не только летом, но и в холодное время года, ведь агрессивное солнце – враг красоты и молодости.

Часто дневной крем содержит силиконы, которые выравнивают текстуру кожи, а также компоненты, сужающие поры. Благодаря этому макияж ложится ровнее.

Ночной крем

Основная функция ночного крема – это питание. Для того чтобы кожа оставалась красивой и здоровой, она должна получать все необходимые витамины, минералы и так далее. Именно в состоянии сна кожа наиболее восприимчива к питательным веществам, поэтому в ночных кремах они содержатся в максимальной концентрации.

Как правило, кремы, предназначенные для ночного использования, имеют достаточно жирную текстуру. Они гораздо тяжелее, чем дневные, за счет содержания масел.

Почему нельзя заменить одно другим

Дневной крем не стоит использовать ночью, так как это пустая трата денег. Во время сна коже не нужна защита от солнца. А если в составе есть силикон, то это просто ненужная нагрузка на кожу, ведь это вещество создает на лице тонкую выравнивающую пленку, из-за которой поры не дышат.

Ночной крем слишком тяжелый для дневного времени и может провоцировать жирный блеск в Т-зоне. Кроме того, в состав ночного крема часто входит витамин С, а также другие кислоты. При контакте с солнцем они могут вызывать пигментацию.

Как быть

В идеале нужно подобрать отдельные кремы для утреннего и для вечернего использования. Но при ограниченном бюджете (или, например, на случай поездки) ни в коем случае не заменяйте одно средство другим. Лучше выберите какой-то универсальный вариант, который подходит как для дневного, так и для вечернего нанесения (это, как правило, указано на упаковке). Он обладает сбалансированным составом и обеспечивает умеренное соотношение увлажнения и питания. К тому же в нем нет веществ, которые предназначены для ухода в определенное время суток.