 

Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы

27.10.2022, 22:05, Разное
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Президент дал высокую оценку работе градоначальника. Глава государства отметил, что под руководством Собянина проблемы Москвы решаются гораздо лучше, чем во многих других странах и мегаполисах.

По словам президента, столичный градоначальник сделал многое, чтобы купировать угрозы и создать условия, чтобы москвичи и гости столицы чувствовали себя комфортно.

“Очень много сделал”, – подчеркнул Путин.

Ранее президент и мэр столицы открыли центр самбо и бокса в “Лужниках”, крупнейшее в Европе колесо обозрения и основной участок Московского скоростного диаметра.


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