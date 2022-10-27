Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы

Президент дал высокую оценку работе градоначальника. Глава государства отметил, что под руководством Собянина проблемы Москвы решаются гораздо лучше, чем во многих других странах и мегаполисах.

По словам президента, столичный градоначальник сделал многое, чтобы купировать угрозы и создать условия, чтобы москвичи и гости столицы чувствовали себя комфортно.

“Очень много сделал”, – подчеркнул Путин.

Ранее президент и мэр столицы открыли центр самбо и бокса в “Лужниках”, крупнейшее в Европе колесо обозрения и основной участок Московского скоростного диаметра.