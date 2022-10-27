В Бирюлеве Западном после капремонта открылся центр госуслуг “Мои документы”

С начала 2022 года в столице открылось 10 обновленных центров государственных услуг “Мои документы”. Некоторый офисы заработали после капитального ремонта, а другие – переехали в новые, более просторные и отремонтированные помещения. Конечно, появились и новые центры госуслуг “Мом документы” (например, в Ховрине), а также флагман Северо-Западного административного округа.

Недавно после капитального ремонта открылся центр госуслуг в Бирюлеве Западном. Речь идет об офисе, расположенном по адресу: Востряковский проезд, 22б. Здесь увеличилось количество компьютеров в зоне электронных услуг, появился кабинет регистрации брака, а также мини-кафетерий и

современный диагностический комплекс. Об этом рассказала заместитель директора по инфраструктуре и безопасности центров госуслуг Москвы Анастасия Панина.

“Для удобства посетителей с детьми в офисе есть комната матери и ребенка, а также детский уголок”, – отметила она.

Удобство оценят и маломобильные граждане. Специально для них сделали уборные с кнопками вызова экстренной помощи. Также установили мнемосхемы, тактильные и контрастные указатели для незрячих и слабовидящих. На дверях появились автоматические доводчики с пультом и кнопкой.

А в вестибюле появилась стойка информации, выделены зоны ожидания и оказания электронных услуг, там разместили удобную мебель. Кстати, здесь же появилась зона обмена книгами, где каждый посетитель при желании сможет оставить свой томик и взять любой другой, который понравился.

Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин рассказал о модернизации всех инженерных систем в этом офисе. Здесь, по его словам, установили мультизональную систему кондиционирования воздуха, которая будет поддерживать комфортную температуру воздуха во всех помещениях.

Напомним, районные центры государственных услуг “Мои документы” работают каждый день с 8:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Задать вопросы, связанные с оформлением услуг, можно специалисту единой справочной службы, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77.