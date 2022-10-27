«Разговаривать надо не с теми, кто с вами уже согласен»

Алексей Венедиктов* — про списки врагов, ошибки с 1990-х и по наши дни. В том числе, и свои. И о том, как мы будем их исправлять.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Журналиста Алексея Венедиктова, в прошлом — главного редактора радио «Эхо Москвы», а сейчас, как он сам говорит, российского пенсионера, соратники Алексея Навального внесли в список «коррупционеров и разжигателей войны». Венедиктов проходит по разряду «разжигателей». Сам Навальный сидит в тюрьме и недавно стал обвиняемым по очередному уголовному делу. Сообщение о том, как его коллеги заклеймили Венедиктова, вышло вечером в пятницу, когда Минюст добавил в свой список иноагентов журналистов «Эха» Татьяну Фельгенгауэр* и Александра Плющева*. Словно кто-то из соратников Навального договорился с Минюстом, что они будут пополнять свои списки в унисон.

— Алексей Алексеевич, ФБК, внесенный в РФ в список экстремистских организаций (и ликвидированный), вас, внесенного в список иностранных агентов, внес в список «разжигателей войны». Что это за мания такая у всех создавать списки?

— Одна моя подруга, узнав, что я в этом списке, сказала: зато тебя нет в списке «врагов русской культуры», который составляет Прилепин. Я обиженно спросил, почему это меня там нет? Она ответила: потому что ты некультурный.

Нужно всегда очерчивать круг врагов «первого класса». Когда что-то не получается, у вас заранее должны быть составлены списки врагов. Еще из истории Древнего Рима мы знаем проскрипции Суллы, они были очень эффективны. Туда вносили соседей, если хотели завладеть их домом, конкурентов по бизнесу, просто неприятных людей.

Каждый, кто составляет список, может руководствоваться собственными критериями и собственными, я бы сказал, алчными намерениями. Алчными — в широком смысле этого слова, в том числе, и политическом. Нельзя же запретить людям, чтобы они тебя куда-то вписывали, это невозможно.

— Вы сказали — если что-то не получается. И я еще могу понять, что не получается у ФБК. А что не получается у нашего правительства?

— У правительства не получается решить ту задачу, которую оно ставило перед собой и 24 февраля, и до того. Оно добивается морально-политического единства российского народа. Если вы внимательно проанализируете список иностранных агентов, то в нем, в основном, журналисты. И не важно, где они живут, за рубежом или в России, но они вносят смятение в умы людей. И в случае неудачи — а неудачи мы видим — и военные, и экономические, и политические, — нужно объяснить народу, что виновна не неправильная политика, а вот эти враги. Они вам говорят все неправильно, это они, это не мы, нас там нет. Поэтому списки и составляются. Прием один и тот же.

— Только государство начало составлять свои списки еще в 2012 году.

— Совершенно верно. И мы помним, как после Болотной, которая напугала правительство, Путин вернулся — и перешел к режиму не уступок, а репрессий. Но для репрессий нужны цели, а для определения целей нужно составить список, к кому эти цели применять. Список — это прием. Это не сиюминутная история, а способ мышления:

надо всегда в кармане иметь список врагов, чтобы списать на них свои неудачи. Все очевидно.

— Чем тогда отличается условная оппозиция от «позиции»?

— Не каждая оппозиция составляет списки врагов. Мы не видели списков, которые составляет условный Михаил Ходорковский*.

— Зато мы видели списки друзей — «хороших русских». То есть тех, кого при поиске врагов надо исключить. Тоже хорошее дело.

— Это не Михаил Борисович, но — да, Каспаров*. Эти списки я не видел, но они тоже — признак слабости. Признак того, что надо найти друзей. Вообще, история со списками — это история с мифологическими персонами. Условный Красовский — это десять лет назад одно, а сейчас — другое. Но вы на какой период списки составляете? Есть Илья Пономарев*, который прошел обратный путь. А список — это нечто «отлитое в граните».

Мне кажется, что на фоне всего, что мы сейчас видим, вот эта борьба амбиций, в том числе и внутри составителей списков, — это такая мелочевка, что даже обсуждения не стоит.

— Все, что делает власть, меня давно перестало удивлять и даже волновать, на это надо смотреть просто как на стихийное бедствие. Но что касается оппозиции — обидно.

— Да, обидно, но оппозиция — это такой же скол общества. Они живут в том же обществе, что и представители власти. Они такие же. У них такие же приемы. Они выросли из той же «шинели» Путина. Как и Путин — из своей «шинели».

Да, все применяют одни и те же приемы, с моей точки зрения — неэффективные, ошибочные, дискредитирующие их самих, а не тех, кого вносят в эти списки.

— Слово «обидно» я сказала уже не о списках. Обидно, что есть эта слабость, эта беспомощность, а следствием стала еще и какая-то грызня между «уехавшими» и «оставшимися».

— Нет, это не так, я не вижу никакой особой грызни. Во всяком случае, среди моих друзей. Это определяет не география, это определяют взгляды. Совершенно не важно, по какую сторону границы ты находишься; важно, по какую ты сторону моральной границы. Вот это людей и разъединяет. И это не грызня, а политическая борьба. А географические границы играют подчиненную роль.

— Вы, правда, не видите? А как же постоянные взаимные обвинения? «Вы уехали — вы плохие, потому что бежали, а не боретесь». «Вы остались — вы плохие, потому что вы за Путина». Каким словом вы это можете назвать, если не грызней?

— Это, конечно, грызня. Но грызня дураков меня не волнует. Дураки есть со всех сторон. Вы же мою точку зрения спросили? Вот я вам отвечаю: среди моих друзей, среди моего окружения, моих коллег такого нет.

— Но когда она есть, разве это не от обиды, не от слабости?

— Конечно, от слабости и от обиды. Люди ранены. Они ранены разрывом связей, они ранены тем, что их друзья уехали. Или, наоборот, они сами уехали.

Они раненые люди, поэтому кричат. Это надо просто понимать. Когда раненый человек кричит — его надо лечить. Не воевать же с ранеными.

— А что делать сейчас условной оппозиции, условным «хорошим русским» — как их ни назови, чтобы не только кричать? Спустя 20 лет нашей работы выяснилось, что мы, журналисты — в первую очередь, упустили в своей стране огромное количество людей, с которыми надо было разговаривать на каком-то языке, которого мы не знаем, как выяснилось. Мы и сейчас продолжаем говорить с ними неправильно. Как мы можем менять эту ситуацию?

— Надо признать, что ваш сосед, который поддерживает события на Украине, все равно остается вашим соседом. Его дети ходят в один класс с вашим ребенком, его жена ходит к вам за солью. У журналиста есть перо и язык, и он должен разговаривать именно с этими людьми. А то мы привыкли разговаривать между собой, среди единомышленников. Мы привыкли говорить на своем языке, а говорить надо с теми, кто в другом лагере. Потому что мы один народ, и не важно, какие границы мы пересекли, даже моральные, мы все равно один народ.

Нам все равно жить вместе, как бы кто пальцы ни гнул. Эти говорят — «вы предатели», эти — «а вы кровавый режим». Нет. Все равно один народ.

— Поэтому я и спрашиваю у вас: как это делать? Разве «Эхо» на протяжении тридцати лет не делало как раз это самое?

— «Эхо» это делало, и наша небольшая аудитория, продолжая иметь разные точки зрения, остается сторонниками диалога. Но наша аудитория именно небольшая. А каждый отвечает только за тех, как у Экзюпери, кого приручил. Я не могу отвечать за остальную страну, так не получается.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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