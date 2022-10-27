На встрече в Париже Макрон и Шольц продолжили «перетягивать канат»

После встречи президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Елисейском дворце стороны попыталась представить разговор в очень позитивном свете, передаёт Das Erste. Однако за кулисами они не смогли договориться даже о том, стоит ли устраивать пресс-конференцию по его итогам. Как считает издание, антураж этого делового обеда в Париже вряд ли мог бы яснее показать, «насколько сильно сейчас барахлит франко-германский двигатель».



AP

Команды, подаваемые Республиканской гвардии, охраняющей президента Франции, отчётливо слышались во дворе Елисейского дворца, когда канцлер Германии Олаф Шольц подъезжал к нему на немецком лимузине. Несколько минут лимузин прождал перед закрытыми воротами. Шольц вышел из автомобиля, президент Франции Эммануэль Макрон поспешил спуститься по ступенькам ко входу в свою резиденцию, чтобы дружески пожать руку канцлеру. Короткое приветствие для камер, а потом они вдвоём исчезли на три часа в Елисейском дворце, пишет Das Erste.

За кулисами произошло «очередное перетягивание каната» между Берлином и Парижем по поводу того, следует ли после встречи делать какие-либо заявления. Сначала немецкая сторона утверждала, что Шольц определённо хочет выступить перед микрофонами, затем в Елисейском дворце заявили, что заявлений не будет. Так оно и было.

Антураж этого делового обеда в Париже вряд ли мог бы яснее показать, «насколько сильно сейчас барахлит франко-германский двигатель». С французской стороны официальный представитель правительства Оливье Веран, доверенное лицо Макрона, во время встречи попытался преуменьшить нынешние споры: «Мы определённо хотим продолжать вдыхать жизнь в этот франко-германский мотор. Но иногда нужно уметь преодолевать сиюминутные трудности, когда приоритеты одной страны не обязательно совпадают с приоритетами другой, — заявил он. — Сила союза Франции и Германии в том, чтобы всегда понимать друг друга и двигать вперёд всю Европу».

После делового обеда немецкая сторона также попыталась представить разговор в очень позитивном свете. По мнению представителей делегации, всё прошло на ура. Настроение за столом и в саду Елисейского дворца при ярком солнечном свете резко контрастировало с сообщениями о кризисе во франко-германских отношениях. Макрон и Шольц изложили свои позиции по основным направлениям на ближайшие годы.

Как и ожидалось, основное внимание было уделено энергетической и экономической политике, а также вопросам обороны. Перед встречей в Париже открыто говорилось о том, что, с точки зрения французов, в настоящее время Германия слишком часто «действует в одиночку». Это относится к 200-миллиардной программе, направленной на поддержку энергетической отрасли Германии, или к инициативе по строительству нового противовоздушного щита в Европе. Кроме того, возникло множество проблем с коммуникациями, воспрепятствовавшими проведению франко-германских правительственных консультаций, которые должны были состояться Париже.

Но в Берлине, как рассказали источники, знакомые с ходом переговоров, были члены правительства — министр иностранных дел Анналена Бербок упоминается по имени, — которые предпочли бы отправиться на осенние каникулы с семьёй, а не с канцлером в Париж. В итоге Елисейский дворец отменил традиционное заседание франко-германского совета министров, не назвав новой даты.

Оставался лишь деловой обед Макрона и Шольца в Париже. Он сопровождался различными предостережениями с французской стороны. «Франко-германский союз разрушается и парализован, — заявил бывший министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен. — В этот момент истории мы не можем позволить себе не единую и не сильную Европу».

«Но с обеих сторон ожидания от сегодняшней встречи Шольца и Макрона были слишком низки. Они не обманули. Нет заявлений — нет проблем», — пишет автор статьи.

На самом деле Шольц не хотел отказываться от заявлений: из самолёта до следующей остановки в Греции он написал в Twitter: «Сегодняшний разговор был хорошим и важным», — передаёт Das Erste.