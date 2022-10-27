Кристиан Бейл, Люси Бойнтон и Гарри Меллинг в фильме “Всевидящее око” – новые кадры

Издание Vanity Fair опубликовало новые кадры предстоящего детектива “Всевидящее око” (The Pale Blue Eye) с Кристианом Бейлом, Люси Бойнтон и Гарри Меллингом в главных ролях. Первый кадр мы публиковали тут. На представленных изображениях показаны основные персонажи ленты, включая также героев Джиллиан Андерсон, Тоби Джонса и Роберта Дювалла.

Бейл воплотит на экране детектива, который расследует серию убийств в Военной академии США в 1830-х годах. Помогает ему в этом молодой Эдгар Аллан По (американский писатель и поэт, родившийся в 1809-м и умерший в 1849-м, по одной из версий, из-за пристрастия к алкоголю). Писателя сыграет Гарри Меллинг (“Гарри Поттер”, “Ход королевы”).

Параллельно со съемками во “Всевидящем оке” Кристиан работает над несколькими проектами: весной он закончил сниматься в блокбастере “Тор: Любовь и гром”, в октябре в прокат выйдет комедийный триллер “Амстердам”, а еще обсуждается возвращение актера к роли Бэтмена. Его большое интервью о профессиональном и личном читайте по этой ссылке.

Напомним, что литературной основой сценария стал роман Луи Байярда. Режиссером фильма в жанре готический триллер выступил Скотт Купер, снявший ранее фильмы “Черная месса” и “Оленьи рога”. События новой картины происходят в 1830 году. Детектив Август Лэндор расследует серию загадочных убийств, произошедших в военной академии “Вест-Пойнт”. Ему помогает молодой курсант академии (и будущий писатель) Эдгар Аллан По.

Картина выйдет в ограниченный прокат 23 декабря, а 6 января окажется на Netflix.