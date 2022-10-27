53-летняя Дженнифер Лопес восхитила своей фигурой в новой рекламе

53-летняя поп-дива Дженнифер Лопес всегда славилась любовью к тренировкам и приверженностью здоровому образу жизни, поэтому ее, без преувеличения, подтянутая фигура — результат многолетней и упорной работы над собой. Поп-дива стала лицом новой рекламной кампании спортивного бренда, в которой предстала в соблазнительном обтягивающем комплекте розового цвета. Новым снимком певица традиционно поделилась в своих социальных сетях в разделе сторис.

В середине октября молодожены Джей Ло и Бен Аффлек впервые вышли в свет в статусе мужа и жены. Они посетили показ Ralph Lauren в Южной Калифорнии. Напомним, что этим летом Лопес и Аффлек поженились аж дважды. Сначала, 16 июля, они тайно расписались в Лас-Вегасе, а позже закатили трехдневное торжество в поместье Аффлека в Райсборо, штат Джорджия.

Отметим, что Лопес по-прежнему востребована и в музыке, и в модельном бизнесе, и в Голливуде. В начале месяца в сети появился трейлер нового ромком-боевика с Джей Ло в главной роли. Фильм “Моя пиратская свадьба” выйдет на сервисе Amazon в следующем году.