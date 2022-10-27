Хочет дружить! – Личное мнение

Дана Борисова проявила себя с хорошей стороны. Взяла да и забыла старые обиды на Волочкову:

«С Настей мы и судились, и скандалили, и даже слегка подрались. Но лично меня настолько изменил этот тревожный и переломный год, что без всяких обид подошла к ней, спросила, как дела, и постаралась сказать какие-то простые добрые слова поддержки», — рассказала Борисова.



Фото: Соцсети

Но всё пошло не так, как бы нам всем хотелось.

Волочкова не простила Дану, и это грустно. Не созрела наша любимая балерина до примирения с гражданкой Борисовой. Та к ней — со всей душой, а Настя дуется.

Это неправильно, а потому я считаю своим долгом примирить двух прекрасных женщин.

Слушай, Волочкова, ну чем тебе Дана не нравится? Во многом вы очень похожи — обе уже не девочки. Обе жутко красивые. И интересы, опять же, общие — любите и сказать лишнего, и обсудить хорошую сплетенку.

У тебя, Насть — Олег. У Даны — ну, тоже есть наверное кто-то. Можете устроить парное свидание, познакомить друг с другом своих мужчин.

А если мужики не придут, то и ладно — сядете, накатите водички с лимоном, всплакнёте трезво, изольёте друг другу душу.

И потом, Насть, ты можешь позвать Дану в баньку. Научишь делать шпагат, а кругом — ёлки, пихты и свежий воздух!

Неужели, не хочешь такую подружку? Ни за что не поверю!

А если даже и снова поссоритесь, то быстро помиритесь на фоне общих интересов.

А после, посмотрев на вашу крепкую дружбу, к вам в компанию органично вольётся Бузова. С ней вы сможете организовать поющее трио — три блондинки-красотки: одна танцует, другая поёт, а Дана может просто бегать по сцене для красоты.

Общность интересов — вот, что самое главное в дружбе. У Насти с Даной, как мне кажется, намного больше общего, чем даже б хотелось.

А какие общие интересы вас роднят с друзьями?

—