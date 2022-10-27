Кремль ответил флешмобом на блокировку в YouTube певицы Вики Цыгановой за песню “Вагнер”

Клип “Вагнер” пользовался большим успехом, и набрал в YouTube более десяти миллионов просмотров. Как рассказал муж певицы и автор песни Вадим Цыганов, песня понравилась многим американским пользователям, которые оставляли комментарии в соцсети, заинтересовались и западные СМИ. Сам автор считает, что тема песни — “глубокое покаяние”.

В группе “ВКонтакте” “ЧВК Вагнера — военное обозрение” предложили распространить пошире песню Цыгановой. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – прим.ред.)

“Как только клип Вики Цыгановой, посвященный героизму бойцов ЧВК “Вагнер”, набрал миллионы просмотров и ушел в народ — Ютуб его заблокировал. Свобода для творчества, если оно касается воспевания русских героев, не работает на Западе, — отметили блогеры. — Вике шлем лучи поддержки и призываем не расстраиваться. Удаление клипа не отменит признание при всем желании западных цензоров”.

В комментариях многие выражают поддержку Вике Цыгановой и возмущаются политикой YouTube.

“Если Ютуб заблокировал значит запад опасается информации исходящей от этих людей. Вике Цыгановой низкий поклон”, — написал пользователь Мужик Лесник.

“Ютуб – вражеская платформа. Пора свою иметь, — считает другой комментатор. — Тут удаление, как признание значимости для нашего народа. Боятся растущей популярности Вагнеров”.

В комментариях отмечают патриотическое и пропагандистское значение клипа:

“А вы как хотели, враг не дремлет. если их общественность узнает, как вся наша страна поддерживает СВО, рухнет весь карточный домик западной пропаганды”, — написала Юля Григорьева.

Однако большинство не смущает блокировка одного видео — в ответ на те же песни будет сделано немало пользовательских видео.

“Ой напугал Ютюб… у нас уже дети 3 х-летки поют и танцуют под “Арбалеты”, — написала Марина Лапина. — Много роликов про музыкантов монтируют подписчики, пора конкурс открывать….”

Действительно — по словам Вадима Цыганова, несмотря на блокировку, количество просмотров продолжает расти.