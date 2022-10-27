“Можно было спасти”: сгоревшей в 38 лет Началовой три раза предрекали смерть

Российская певица Юлия Началова умерла в марте 2019 года. Ее смерть стала внезапной и шокирующей для ее поклонников. Певица восемь лет боролась с подагрой, но постоянно прятала от друзей и близких свои проблемы, надеясь на лучшее.

Потом у нее развилась аутоимунная красная волчанка, а позже и сахарный диабет второго типа. 8 марта 2019 года Юлию Началова госпитализировали после травмы ноги, у нее развилась гангрена. Через несколько дней Юлия Началова скончалась.

Как выяснилось, Юлию Началову можно было спасти. Об этом в эфире ютуб-шоу Алены Жигаловой рассказала таролог Аида Мартиросян. Юлии Началовой выпала карта смерти во время участия в проекте “Человек-невидимка”. Она выпала у нее в линии событий.

“Причем у нее была сначала болезнь. Карта болезни – это всегда младший аркан. Эта карта дает право исправить ситуацию. Она оставляет право за человеком исправить эту ситуацию. Но когда мы не исправляем, она дает накопительный эффект”, – рассказала эксперт.

“Бывает, что выпадает карта смерти, это будущее. Но карты, которые лежат рядом, могут показать, каким образом можно этого избежать. Можно было ее спасти. Эта карта выпадала у нее третий раз. У нее выпадала карта здоровья, она давала право исправить. Она умерла через пару лет спустя. Получилось то, что получилось”, – заключила таролог.