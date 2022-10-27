 

Улицу Малиновского в Киеве переименовали в улицу Героев полка «Азов»

27.10.2022, 20:35, Разное
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В Киеве появилась улица Героев полка «Азов»*. Как пишет «СТРАНА.ua», ранее улица носила имя советского маршала Родиона Малиновского — украинца, руководившего операцией по освобождению Одессы от нацистов.


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В Киеве появилась улица Героев полка «Азов»*. Ранее она носила имя советского маршала Малиновского — украинца, руководившего операцией по освобождению Одессы от нацистов. Как пишет «СТРАНА.ua», решение о переименовании ещё летом принял Киевсовет.

На мероприятии присутствовали основатель «Азова» Андрей Билецкий, руководитель волонтёрского штаба «Украинская команда» Артур Палатный, представители «Азова» Максим Жорин, Иван Игнатьев, Богдан Кротевич и другие.

«Сегодня в Киеве появилась улица Героев полка «Азов». Азовцы — одни из тех героев, которые, жертвуя своей жизнью и здоровьем, борются за свободу и независимость нашей Украины. И именно сейчас очень важно запечатлеть навсегда героизм каждого. Увековечение подвига азовцев в названии столичной улицы — это и честь памяти павших, и благодарность тем героям, кто до сих пор защищает нашу землю от российских захватчиков», — заявил Артур Палатный. 

* Батальон «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.


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