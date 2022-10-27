Николь Кидман нежно поздравила супруга Кита Урбана с юбилеем

Накануне супруг Николь Кидман, американский кантри-музыкант Кит Урбан, отметил 55-летие. По особенному случаю актриса поделилась в социальных сетях ранее неизвестной фотографией, на которой страстно целуется с супругом на светском мероприятии. Судя по наряду кинозвезды, этот снимок был сделан на афтепати модного показа Balenciaga, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Николь, к слову, приняла участие в дефиле наряду с Ким Кардашьян, Дуа Липой, Беллой Хадид и прочими селебрити.

Свой пост Николь сопроводила нежным поздравлением.

С днем рождения, любовь моя. Навсегда, – написала кинозвезда.

В июне Николь также делилась редким снимком со свадьбы с Китом. Напомним, что бракосочетание пары состоялась 25 июня 2006 года в Сиднее, а познакомились они за год до того — в 2005-м. Примечательно, что предложение руки и сердца Кит сделал своей возлюбленной как раз в день своего рождения – 26 октября. Через два года после свадьбы у Кита и Николь родилась дочь Сандэй Роуз, а еще через два — вторая дочь, Фэйт Маргарет.

До Кита Кидман была была замужем лишь однажды — за Томом Крузом. Их брак продлился 11 лет — пара распалась в 2011 году. Ни Кидман, ни Круз за минувшие 20 лет ни разу не озвучивали причины развода.