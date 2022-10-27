 

Мэттью Перри извинился за критику в адрес Киану Ривза: “На самом деле, я его большой поклонник”

27.10.2022, 20:20, Разное
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Накануне днем в сеть попали новые фрагменты мемуаров 53-летнего Мэттью Перри под названием “Друзья, любовники и кое-что ужасное”. В них Перри неожиданно рассказал о своей неприязни к коллеге Киану Ривзу, с которым, к слову, никогда не работал вместе.

Актер заявил, что Ривз, несмотря на свой образ жизни, жив и “все еще ходит среди нас”, в то время как его коллега по фильму “Мой личный штат Айдахо” Ривер Феникс ушел из жизни совсем юным. Также в молодости скончался еще один близкий друг Мэттью – Хит Леджер.

После неоднозначной реакции в сети звезда «Друзей» объяснил свое высказывание, а также признался, что ему нравится творчество Ривза.

На самом деле я большой поклонник Киану, – цитирует актера Deadline. – Я просто выбрал случайное имя, моя ошибка. Я прошу прощения. Вместо этого я должен был использовать свое собственное имя.

Ривер Феникс и Киану Ривз в фильме “Мой личный штат Айдахо”

Впрочем, журналисты издания, с которыми беседовал Перри, посчитали, что “аргумент, что имя Ривза было выбрано наугад, кажется странным”. 

Он весьма конкретно упоминается в нескольких отрывках книги как актер, который “все еще ходит среди нас”, даже когда “умирают такие актеры, как Ривер Феникс и Хит Леджер”, – значится на сайте издания. 

Также они добавили, что Перри не стал вдаваться в подробности.

Ранее были опубликованы другие отрывки из книги, в которых мы узнали, что Перри и сам чуть было не лишился жизни из-за своих вредных привычек, что он потратил 9 миллионов долларов на борьбу с зависимостями и многое другое.

Мемуары Мэттью Перри “Друзья, любовники и кое-что ужасное” (“Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”) появится на книжных полках уже 1 ноября.


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