Мнение: Что будет с Израилем, газовые турбины из Ирана и за что сражается Россия

1. Израиль, несмотря на внешнее давление и ухудшение отношений с Россией, продолжает упорно отказываться от поставок оружия нашим противникам. И на это у израильтян есть серьёзнейшие причины — само существование их государства зависит сейчас от доброй воли нашей страны (ссылка):



Как показывает история, при распаде любой Империи возникает множество локальных конфликтов и войн.

Будь то Римская, Османская империи или Советский Союз – всегда при падении мощного центра мира, в этом самом мире как бы нарушается баланс и те силы, которые Империя ранее могла удерживать в уздах, высвобождаются и проливается кровь.

Вспомним, что было на всем постсоветском пространстве и что происходит до сих пор. От Приднестровья, Карабаха и Чечни до конфликта между Таджикистаном и Киргизией.

Крах империй невозможен без подобных проявлений. Неминуемый крах США как величайшей империи всех времен, неизбежно породит величайшие потрясения по всему миру.

Сейчас сложно очертить даже примерный круг горячих точек, которые возникнут. Но нет никакого сомнения, что таковой точкой обязательно станет Израиль.

Арабский мир (+Иран), увидев, что гегемон уже не в силах защищать своего ставленника на Ближнем Востоке, обязательно попытается взять реванш. Мы сейчас не будем прогнозировать исход этого боя, но то, что он будет ожесточенным и крайне болезненным для Израиля – это точно.

Во всех прошлых войнах арабы действовали не полной коалицией, плюс к ним ни разу не присоединялся Иран (он стал врагом Израиля уже позже), так что даже представить страшно, что там может начаться.

Единственный путь спасения, возможно, – это вмешательство России. Но не военное, а дипломатическое. Может быть наши как-то попытаются убедить арабов и Иран не уничтожать своего соседа. Но в таком случае Израиль из вассалов США перейдет в полную зависимость от России.

Добавлю от себя, что авторитет Россия уже сейчас защищает Израиль от соседей, которым Израиль не устаёт подкидывать всё новые и новые причины для возмездия. Мы не США, война на Ближнем Востоке нам не нужна.

2. Иран оказался гораздо более высокотехнологичной страной, чем многие ожидали (ссылка):



Недавно был подписан контракт на экспорт в Россию 40 турбин иранского производства, об этом сообщил генеральный директор Иранской газовой инженерной компании.

Не только «Герань»!

Почему-то факт поставки газовых турбин из Ирана вызвал заметное оживление в комментариях: вот, мол, Россия уже и турбины произвести не может, приходится покупать у каких-то там иранцев.

Дело в том, что ранее Россия ранее закупала много турбин у Украины. На производстве турбин ещё с 1930-х годов специализировалась Харьковская область, так что по наследству украинскому государству досталось мощное предприятие Турбоатом. В рамках СССР специализацию разных регионов можно было объяснить, а дальше мы сотрудничали с Украиной по инерции. Однако за последние 10 лет власти независимой Украины частично развалили производство, а частично перевели его на выпуск оружия.

Россия до последнего надеялась, что спецоперацию проводить не придётся, и торговля, соответственно, не остановится. Задачу расширить производство турбин на Уральском турбинном заводе не ставили — и, пожалуй, правильно делали, так как возможных сценариев развития конфликта с США было много.

Прямо сейчас нам нужен импорт турбин, и это нормально. Закупки в Иране являются отличным способом решить проблему.

3. Виктор Мараховский пишет (ссылка):

С самого начала СВО, ув. друзья, звучали жалобы на то, что в отличие от противника у России нет своей сформулированной идеи вида «за что мы сражаемся».

Надо сказать, что это тот случай, когда идею любезно подгоняет противная сторона — я имею в виду, например, озвученное польским депутатом: «Реальным является сценарий, при котором Россия развалится, будет децентрализована и частично будет контролироваться Западом-победителем. Китай будет наращивать свое влияние в сибирской части Российской Федерации, но и не во всей. На российском Дальнем Востоке может сыграть свою роль и Япония».

Раз уж мы оказались в роли глобальных евреев, ув. друзья — то давайте учиться на их опыте. И в частности – выучим известную максиму о том, что «если кто-то заявляет, что намерен вас уничтожить, непременно верьте».