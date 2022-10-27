 

Мнение: Клоуны уехали

27.10.2022, 19:42, Разное
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Довольно шокирующее известие, хотя и звучит как анекдот:

Канал ТНТ приостановил съёмки комедийных шоу, поскольку комики уехали из страны – Baza

Понятно, что по такому поводу многие граждане с вечно перекошенными от злобы и уныния лицами издадут звуки, которые у них сходят за “выражение удовлетворения”, типа “наконец-то, давно пора, избавились мы от этих клоунов!” Но на самом деле поражают две вещи: во-первых – что мы действительно НАСТОЛЬКО северная и мрачная страна – сотня-другая профессиональных юмористов убежала от дикости и мобилизации, и ВСЁ, больше никого не осталось; и второе – что канал ТНТ осмелился это заявить.

Ведь по сути – это вполне тянет на демарш. Правда, уже второй. Первый, аналогичный этому – конечно, прекращение юмористического шоу “Вечерний Ургант” на Первом. Ваня в очередной раз заслужил мое глубокое уважение, когда с самого начала четко обозначил, что “шутить” в новых условиях позорной и озверевшей России он не будет, и его можно не уговаривать. Теперь то же самое заявил и канал ТНТ.

Зачем вам веселье, если вы пьяны от крови?

Источник: Размышления вольного социолога


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