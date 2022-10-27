Стимуляция волосяных фолликулов и кокосовое масло: как ухаживать за ресницами, чтобы сделать их длинными

Длинные ресницы не только помогают защитить глаза от грязи, но и выступают красивой частью лица любой женщины. Существует несколько простых правил ухода за ресницами, способных подчеркнуть естественный изгиб, а также сделать их более яркими и привлекательными.

Правильный массаж век

Каждая женщина знает, что ресницы уязвимы и выпадают, если за ними не ухаживать должным образом. Вы можете стимулировать волосяные фолликулы ресниц, мягко массируя веки. Это поможет быстро и эффективно стимулировать рост длинных ресниц.

Действовать нужно аккуратно, несильно надавливая на веки, поскольку иначе можно нанести вред своим глазам.

Расчесывание

Расчесывание помогает усилить кровообращение, способствует росту ресниц. Вы можете использовать инструменты для наращивания ресниц или старую тушь для ресниц. Капните несколько капель витамина Е на выбранный инструмент, а также подержите средство на ресницах около 5 минут. Процедуру рекомендуется повторять 2 раза в день.

Использование зеленого чая

Этот продукт содержит антиоксиданты и витамины, а также постоянно используется в косметических средствах и при лечении выпадения волос. Он стимулирует рост волосяных луковиц, помогает ресницам быстро вырасти сильными и утолщенными. Заварите чашку зеленого чая, дайте ему остыть, а затем с помощью ватного тампона нанесите чай на ресницы. Процедуру можно повторять ежедневно.

Применяйте кокосовое масло

Кокосовое масло обладает способностью питать ресницы, делая их мягкими, длинными и естественно изогнутыми. Все благодаря витамину Е, содержащемуся в кокосовом масле. Его воздействие помогает питать здоровые ресницы от корней до кончиков.

Используйте несладкое свежее молоко

Оно содержит витамины, липиды, белок и минералы, которые способствуют росту ресниц. Такое молоко делает ресницы длиннее, а также придает им мягкость и естественную изогнутость. Но выбирайте только качественный продукт, не содержащий химических добавок.

Пользуйтесь медом

Мед – это уникальный косметический материал, используемый для увлажнения, ухода за кожей и другими частями тела. Он помогает разгладить кожу и снять напряжение. Мед также используется в качестве питательного средства, которое стимулирует рост ресниц. Благодаря регулярному использованию данного продукта ресницы начинают быстро расти.

Используйте алоэ вера

Гель на основе алоэ вера с высоким содержанием увлажняющих ингредиентов поможет вашим ресницам стать длиннее. Нанесите немного геля алоэ вера на глаза. Оставьте на ночь и смойте его на следующее утро. Для повышения эффективности гель алоэ вера можно смешать с оливковым маслом.

Таким образом, даже в домашних условиях можно воспользоваться несколькими простыми косметическими средствами и советами, чтобы правильно ухаживать за своими ресницами. Такие элементарные действия сделают ресницы более здоровыми, красивыми и длинными. При этом вам не придется тратить много средств на покупку дорогостоящих косметических средств или посещение профессионального косметолога.