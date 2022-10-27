На Урале арестовали предпринимателя, продававшего безалкогольную водку

Полиция Чебаркульского района Челябинской области возбудила уголовное дело против предпринимателя Иванова В.В., занимающегося реализацией спиртных напитков населению. Владельца алкомаркета и бара обвиняют в оказании услуг ненадлежащего качества населению.

Согласно сообщениям потерпевших, выпивая следующие после 100 грамм рюмки, они не ощущали состояния дальнейшего опьянения.

«Действуя исключительно из преступных побуждений, Иванов подменял крепкие спиртные напитки посетителям бара водой, при этом взимал ту же оплату. В итоге посетители вместо сорокаградусного алкоголя получали обычную воду и уходили домой в трезвом состоянии», – сообщили в пресс-службе МВД.

Предприниматель сознался в содеянном, уточнив, что сам являлся алкоголиком в прошлом, но после вступления в религиозную секту бросил пить и решил приобщить к трезвому образу жизни горожан. Мужчина закупал крепкие спиртные напитки, выливал их, а потом заполнял ёмкости простой водой. Такие действия грозят ему пятилетним тюремным заключением.

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