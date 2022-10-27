 

Путин заявил, что российская наука становится одной из самых молодых в мире

27.10.2022, 19:23, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что наука РФ является одной из самых молодых в мире, идет кадровое обновление.

«Да, конечно, те же Штаты, имея в виду конкурентные преимущества с точки зрения монополиста на мировые финансы, как пылесосом вытаскивают все со всего мира, в том числе и научные кадры, и творческие», – передает РИА «Новости» слова Путина, выступающего на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер отметил, что мир науки открыт, Россия не будет у себя никого «запирать», но приветствует тех, кто хочет работать в стране. Он добавил, что у страны в целом это получается, она продолжит этот путь.

Также президент сообщил о необходимости создать для ученых более привлекательные условия, чем за границей. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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