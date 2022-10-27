В ОП назвали важные нюансы при временном трудоустройстве студентов на места мобилизованных

При трудоустройстве студентов последних курсов на места мобилизованных граждан необходимо обратить внимание на его занятость в учебном заведении, а также задуматься об оставлении его на рабочем месте в случае, если он себя успешно проявит, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Наталья Починок.

Ряд российских регионов заявили о готовности перенять опыт Кузбасса по привлечению к «трудовой мобилизации» учащихся, пишут «Известия». Так студенты старших курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов смогут временно занять места работников, призванных для участия в специальной военной операции.

«Трудовая мобилизация – это более эффективная реализация профессиональной подготовки студентов профильных направлений ссузов (средних специальных учебных заведений) и вузов, когда последний год студенты проводят на предприятии, получая доходы в виде заработной платы и имея запись в трудовой книжке», – говорит Починок.

При этом, она видит необходимым принять ряд шагов на федеральном уровне перед введением практики мобилизованных на их рабочих местах студентами. Собеседница подчеркивает, что привлечение к труду студентов вне образовательной программы не должно мешать обучению в учебном заведении. Производственная же практика, в отличие от предлагаемого трудоустройства, начинается чуть позже (на втором семестре последнего курса), когда студенты уже практически не имеют занятий и занимаются выпускной работой. Чтобы «трудовая мобилизация» студентов была эффективна, необходимы общие рекомендации по применению образовательных стандартов в целом, полагает Починок.

«Если это будет индивидуальный подход, то работодатели, например, федерального уровня, которые работают в разных регионах нашей страны, просто запутаются, согласовывая те или иные решения с конкретным колледжем или вузом. Поэтому Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования должны занять четкую позицию и выпустить методические рекомендации, которые будут своего рода законом, чтобы потом обратная сторона медали не проявилась негативно», – считает эксперт.

Член ОП обращает внимание на то, что трудоустройство молодежи является одной из приоритетных задач. В связи с этим, трудоустроство студентов лишь на период мобилизации неправильно. «С одной стороны, это дополнительные трудовые ресурсы, но с другой – студентов надо адаптировать на предприятии, вкладывать в них силы и время. Ведь порой на каких-то очень узких профильных направлениях просто невозможно сразу применить выпускника, как бы этого не хотелось. Нужно его учить», – рассуждает Починок. В связи с этим, по ее мнению, стоит задача выстроить концепцию обучения на рабочем месте. Кроме того, она настоятельно рекомендует работодателям все-таки планировать постоянное трудоустройство студентов, где они проявят себя.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что при мобилизации работника работодатель приостанавливает с ним трудовой договор. При этом он отметил, что период приостановки договора включен в трудовой стаж.

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