Путин заявил, что ассоциирует себя с «низами», а не с «верхами»
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В ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что ассоциирует себя с «низами», а не с «верхами».
Также глава страны отметил, что до сих пор тонко чувствует «пульс того, чем живет рядовой человек», передает ТАСС.
Он добавил, что выступает за демократические отношения с учетом равных интересов друг друга, а не «золотого миллиарда».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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