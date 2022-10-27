Путин заявил, что ассоциирует себя с «низами», а не с «верхами»

В ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что ассоциирует себя с «низами», а не с «верхами».

Также глава страны отметил, что до сих пор тонко чувствует «пульс того, чем живет рядовой человек», передает ТАСС.

Он добавил, что выступает за демократические отношения с учетом равных интересов друг друга, а не «золотого миллиарда».

—