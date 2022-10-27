 

Электродепо “Нижегородское” откроют в 2023 году – Собянин

27.10.2022, 19:15, Разное
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Строительство большого метрокольца находится в завершающей стадии. Но для полного запуска грандиозной линии нужны не только станции и платформы, но и электродепо для обслуживания составов.

Электродепо “Нижегородское” станет одним из самых больших в Москве. В нем можно будет обслуживать около 30 составов одновременно, рассказал Собянин в ходе посещения строительной площадки.

Мэр назвал “Нижегородское” во многом уникальным объектом для Москвы. Градоначальник уточнил, что депо строится на месте бывшего вагоностроительного завода имени Войтовича.

Кроме того, депо находится в пределах Третьего транспортного кольца. “Уже 70 лет в Москве заводы и электродепо не строились так близко к центру города. Это диктуется необходимостью запуска БКЛ”, – цитирует Собянина портал mos.ru.

“Нижегородское” занимает площадь 17 гектаров. Для электродепо возводят 53 строения. С вводом в объекта в эксплуатацию будет создано дополнительно около 900 рабочих мест.

Для персонала создадут максимально комфортные условия. Комнаты отдыха локомотивных бригад организуют по принципу гостиничных номеров с размещением в одном блоке с санузлом.

Медицинский корпус включает кабинет врача, процедурную, кабинет психолога, прививочную и комнату восстановительных мероприятий. Также в электродепо будет тренажерный зал, актовый зал на 70 мест, хозяйственные помещения и столовая на 98 мест.

Сегодня Большую кольцевую линию обслуживает электродепо “Замоскворецкая”. С завершением строительства БКЛ количество курсирующих составов увеличится более чем в два раза.

Вместе с депо “Нижегородское”, расположенное на востоке БКЛ, обслуживать дополнительные поезда будет “Аминьевское” (запад кольца). Его также введут в эксплуатацию в 2023 году.

В электродепо “Аминьевское” будут работать более 1,3 тысячи человек. Для персонала возведут столовую на 140 мест, комнаты отдыха, оборудуют спортзал, актовый зал на 180 мест и помещения хозяйственного назначения.

С полным запуском Большой кольцевой линии время в пути для пассажиров сократится на 20-30 минут, появятся дополнительные маршруты передвижения. На БКЛ будет 30 пересадок на другие линии подземки, на Московское центральное кольцо и центральные диаметры (МЦД).

Сеть московского метро за последние 11 лет выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.


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